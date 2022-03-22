Врачи заявили о нехватке жизненно важных лекарств из-за паникеров

Врачи заявили о недостатке более чем 80 препаратов в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врачи в России заявили о дефиците более чем 80 препаратов, включая противовоспалительные и противоэпилептические лекарства. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч врачей. Дефицит был вызвал ажиотажным спросом со стороны россиян.

«Пик временного дефицита уже пройден, а вызван он был ажиотажным спросом. Врачи рассказали о проблемах с противовоспалительными, гастроэнтерологическими, противоэпилептическими, противосудорожными препаратами, а также антидепрессантами и антипсихотиками», — сообщается в результатах опроса «Ведомостей».

Также врачи заявили о проблемах с инсулином, лекарствами для поджелудочной железы, щитовидной железы, для страдающих диабетом. Опрос сообществом «Врачи.рф» проводился с 14 по 21 марта, в нем приняли участие 3 тысячи 317 врачей.

Ранее аналитическая компания DSM Group направила URA.RU статистику, согласно которой объем продаж лекарств в России увеличился на 50% в первую неделю после начала спецоперации РФ на Украине (с 28 февраля по 6 марта). Такой прирост произошел и по сравнению с неделей ранее, и в сравнении с данными за те же семь дней 2021 года. Представители Минпромторга раскрыли, что в общем объеме фармрынка России доля отечественных препаратов составляет 61,2%.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России.

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