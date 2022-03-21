21 марта 2022

Цены на автомобили и их ремонт для тюменцев выросли в два раза

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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , сто, автосервис, автомобили, автомастерская
Цены на обслуживание автомобиля в Тюмени поднялись в два раза Фото:
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Стоимость на техническое обслуживание автомобиля в Тюмени выросла в два раза с января месяца. Об этом сообщают сотрудники обслуживающих сервисов.

«Цена поднялась в два раза на все с января. Масло, которое раньше стоило 4 тысячи рублей, теперь почти 9», — рассказывает оператор «Белого Сервиса».

В других автосервисах тоже наблюдается заметный рост цен на техническое обслуживание. Так стоимость за замену масла, фильтров и оплата работы выйдет для автомобилистов примерно 9 тысяч рублей в автосервисе «ФМ Сервис», а в «Восток Сервис» примерно 15 тысяч рублей. Что дороже, чем было в конце января почти в два раза.

Ранее URA.RU писало о том, что крупные компании приостанавливают свою деятельность на территории РФ в качестве ответа на начавшуюся 24 февраля спецоперацию российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин считает, что санкции, которые вводят западные страны с целью навредить российским гражданам, являются признаками прямой агрессии.

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Стоимость на техническое обслуживание автомобиля в Тюмени выросла в два раза с января месяца. Об этом сообщают сотрудники обслуживающих сервисов. «Цена поднялась в два раза на все с января. Масло, которое раньше стоило 4 тысячи рублей, теперь почти 9», — рассказывает оператор «Белого Сервиса». В других автосервисах тоже наблюдается заметный рост цен на техническое обслуживание. Так стоимость за замену масла, фильтров и оплата работы выйдет для автомобилистов примерно 9 тысяч рублей в автосервисе «ФМ Сервис», а в «Восток Сервис» примерно 15 тысяч рублей. Что дороже, чем было в конце января почти в два раза. Ранее URA.RU писало о том, что крупные компании приостанавливают свою деятельность на территории РФ в качестве ответа на начавшуюся 24 февраля спецоперацию российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин считает, что санкции, которые вводят западные страны с целью навредить российским гражданам, являются признаками прямой агрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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