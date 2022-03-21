Цены на автомобили и их ремонт для тюменцев выросли в два раза

22 марта 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Цены на обслуживание автомобиля в Тюмени поднялись в два раза Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Стоимость на техническое обслуживание автомобиля в Тюмени выросла в два раза с января месяца. Об этом сообщают сотрудники обслуживающих сервисов. «Цена поднялась в два раза на все с января. Масло, которое раньше стоило 4 тысячи рублей, теперь почти 9», — рассказывает оператор «Белого Сервиса». В других автосервисах тоже наблюдается заметный рост цен на техническое обслуживание. Так стоимость за замену масла, фильтров и оплата работы выйдет для автомобилистов примерно 9 тысяч рублей в автосервисе «ФМ Сервис», а в «Восток Сервис» примерно 15 тысяч рублей. Что дороже, чем было в конце января почти в два раза.



Ранее URA.RU писало о том, что крупные компании приостанавливают свою деятельность на территории РФ в качестве ответа на начавшуюся 24 февраля спецоперацию российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин считает, что санкции, которые вводят западные страны с целью навредить российским гражданам, являются признаками прямой агрессии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Стоимость на техническое обслуживание автомобиля в Тюмени выросла в два раза с января месяца. Об этом сообщают сотрудники обслуживающих сервисов. «Цена поднялась в два раза на все с января. Масло, которое раньше стоило 4 тысячи рублей, теперь почти 9», — рассказывает оператор «Белого Сервиса». В других автосервисах тоже наблюдается заметный рост цен на техническое обслуживание. Так стоимость за замену масла, фильтров и оплата работы выйдет для автомобилистов примерно 9 тысяч рублей в автосервисе «ФМ Сервис», а в «Восток Сервис» примерно 15 тысяч рублей. Что дороже, чем было в конце января почти в два раза. Ранее URA.RU писало о том, что крупные компании приостанавливают свою деятельность на территории РФ в качестве ответа на начавшуюся 24 февраля спецоперацию российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин считает, что санкции, которые вводят западные страны с целью навредить российским гражданам, являются признаками прямой агрессии.