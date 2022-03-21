Рост цен на б/у автомобили в Тюменской области превысил 100%

В Тюменской области продолжается рост цен на б/у автомобили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Подержанные автомобили в Тюменской области за несколько недель подорожали, в среднем, на 100% — 150%. Об этом URA.RU рассказал профессиональный автоперекупщик.

«Б/у машины на тюменском авторынке подорожали на 100% — 150%. Если раньше подержанную иномарку класса B можно было купить за 300 — 400 тыс. рублей, то теперь та же машина обойдется в 600 — 800 тыс. рублей. И цены продолжают расти», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что из-за роста цен в Тюменской области снизился спрос на б/у автомобили. Это привело к тому, что продажи подержанных иномарок класса «Люкс» практически остановились. «С дорогими автомобилями ситуация сложнее. Не все готовы отдавать за машину 3 млн рублей, если несколько недель назад она стоила 1,5 млн рублей», — добавил собеседник URA.RU.

Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в России произошел на фоне международных санкций, введенных США и странами ЕС после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ей предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта со стороны ВСУ на границах Луганской и Донецкой народных республик. Западные лидеры заявили, что санкции нацелены на то, чтобы нанести максимальный ущерб экономической, социальной и гуманитарной сферам РФ. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сравнил подобные шаги с агрессией.

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