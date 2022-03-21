Глава депобразования ЯНАО ответит за бюджетные нарушения

Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец ответит в суде за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. Материалы административного дела были переданы в областной суд 17 марта. Рассматривать дело будет судья Надежда Мочалова.
«Правонарушение: директор департамента образования ЯНАО Кравец М.В. — ст. 15.15.3 ч.3 КоАП РФ (Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов). Судебное заседание 01.04.2022 14:30», — сообщается на сайте окружного суда.
Агентство обратилось в областной суд и департамент образования ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов получил от властей округа возможность лично назначать и освобождать от должности заместителей директора департамента образования. Еще одно из изменений это отмена единовременного выплаты пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.
Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец ответит в суде за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. Материалы административного дела были переданы в областной суд 17 марта. Рассматривать дело будет судья Надежда Мочалова. «Правонарушение: директор департамента образования ЯНАО Кравец М.В. — ст. 15.15.3 ч.3 КоАП РФ (Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов). Судебное заседание 01.04.2022 14:30», — сообщается на сайте окружного суда. Агентство обратилось в областной суд и департамент образования ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов получил от властей округа возможность лично назначать и освобождать от должности заместителей директора департамента образования. Еще одно из изменений это отмена единовременного выплаты пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.