Глава депобразования ЯНАО ответит за бюджетные нарушения

22 марта 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Заседание суда назначено на 1 апреля 2022 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец ответит в суде за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. Материалы административного дела были переданы в областной суд 17 марта. Рассматривать дело будет судья Надежда Мочалова. «Правонарушение: директор департамента образования ЯНАО Кравец М.В. — ст. 15.15.3 ч.3 КоАП РФ (Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов). Судебное заседание 01.04.2022 14:30», — сообщается на сайте окружного суда. Агентство обратилось в областной суд и департамент образования ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов получил от властей округа возможность лично назначать и освобождать от должности заместителей директора департамента образования. Еще одно из изменений это отмена единовременного выплаты пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец ответит в суде за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. Материалы административного дела были переданы в областной суд 17 марта. Рассматривать дело будет судья Надежда Мочалова. «Правонарушение: директор департамента образования ЯНАО Кравец М.В. — ст. 15.15.3 ч.3 КоАП РФ (Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов). Судебное заседание 01.04.2022 14:30», — сообщается на сайте окружного суда. Агентство обратилось в областной суд и департамент образования ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов получил от властей округа возможность лично назначать и освобождать от должности заместителей директора департамента образования. Еще одно из изменений это отмена единовременного выплаты пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.