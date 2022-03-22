В России отменяют налоги на некоторые вклады россиян

22 марта 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Решение об отмене НДФЛ на вклады затронет доходы по депозитам за 2021—2022 годы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мерой поддержки населения из-за введения западных санкций может быть отмена НДФЛ на вклады граждан, открытые за два последних года. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021—2022 годы. Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе», — его слова приводятся на официальном сайте Государственной думы. Под новые правила подпадают будущие налоговые периоды после 2022 года, отмечает Life . От подоходного налога будут освобождены вклады от одного миллиона рублей, пишут Nation News. Отмечается также, что в России будут изменены условия платы повышенного транспортного налога. «Налог на роскошь» будут платить автомобилисты со стоимостью транспортных средств от 10 млн рублей. Ранее эту меру применяли к авто с ценником более 3 млн рублей. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Ограничения коснулись как экономического сектора России, так и банковской сферы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мерой поддержки населения из-за введения западных санкций может быть отмена НДФЛ на вклады граждан, открытые за два последних года. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021—2022 годы. Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе», — его слова приводятся на официальном сайте Государственной думы. Под новые правила подпадают будущие налоговые периоды после 2022 года, отмечает Life. От подоходного налога будут освобождены вклады от одного миллиона рублей, пишут Nation News. Отмечается также, что в России будут изменены условия платы повышенного транспортного налога. «Налог на роскошь» будут платить автомобилисты со стоимостью транспортных средств от 10 млн рублей. Ранее эту меру применяли к авто с ценником более 3 млн рублей. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Ограничения коснулись как экономического сектора России, так и банковской сферы.