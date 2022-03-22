В Тюмени тренеры получат больше миллионов, чем их паралимпийцы

22 марта 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Каждый из тренеров паралимпийцев может рассчитывать на 4 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Тренеры Вячеслав Голдинов и Алексей Кобелев получат выплаты за победы своих подопечных паралимпийцев, причем в большей сумме, чем сами тюменские спортсмены. Это следует из проекта постановления, размещенного на портале правительства Тюменской области. «Единовременная денежная выплата производится тренерам (не более двух человек), подготовившим спортсменов-победителей и призеров открытых всероссийских спортивных соревнований „Зимние Игры Паралимпийцев ‚Мы вместе.Спорт‘“ в 2022 году. Размер выплаты — 100% или 50% от выплаты, полагающейся спортсмену», — говорится в проекте постановления правительства. Согласно данным сайта паралимпийского комитета России, тренером тюменских спортсменов Станислава Чохлаева и Марины Галицыной является Алексей Кобелев. За золото первого воспитанника он получит 3 млн рублей, за бронзу второй — еще миллион. Четыре миллиона рублей положено и Вячеславу Голдинову, тренеру Веры Хлызовой (первое место) и Николая Полухина (третье место). Ранее URA.RU писало, что тюменские паралимпийцы получат вознаграждение за завоеванные медали на соревнованиях в ХМАО. При этом сами спортсмены могут рассчитывать на выплаты лишь за одну наивысшую награду. Так, за золотую медаль положено три миллиона рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзу — 2 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тренеры Вячеслав Голдинов и Алексей Кобелев получат выплаты за победы своих подопечных паралимпийцев, причем в большей сумме, чем сами тюменские спортсмены. Это следует из проекта постановления, размещенного на портале правительства Тюменской области. «Единовременная денежная выплата производится тренерам (не более двух человек), подготовившим спортсменов-победителей и призеров открытых всероссийских спортивных соревнований „Зимние Игры Паралимпийцев ‚Мы вместе.Спорт‘“ в 2022 году. Размер выплаты — 100% или 50% от выплаты, полагающейся спортсмену», — говорится в проекте постановления правительства. Согласно данным сайта паралимпийского комитета России, тренером тюменских спортсменов Станислава Чохлаева и Марины Галицыной является Алексей Кобелев. За золото первого воспитанника он получит 3 млн рублей, за бронзу второй — еще миллион. Четыре миллиона рублей положено и Вячеславу Голдинову, тренеру Веры Хлызовой (первое место) и Николая Полухина (третье место). Ранее URA.RU писало, что тюменские паралимпийцы получат вознаграждение за завоеванные медали на соревнованиях в ХМАО. При этом сами спортсмены могут рассчитывать на выплаты лишь за одну наивысшую награду. Так, за золотую медаль положено три миллиона рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзу — 2 млн рублей.