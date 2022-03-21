В мэрии Челябинска произошла отставка

Алексей Боханцев покидает пост главного по градостроительной документации Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор МУП «Архитектурно-планировочный центр» администрации Челябинска Алексей Боханцев уходит в отставку. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии областного центра. Структура отвечает за подготовку за подготовку градостроительной документации в городе.

«Боханцев написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 23 марта директором МУП „Архитектурно-планировочный центр“ назначен Андрей Сергеевич Кузнецов», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Кузнецов — выпускник ЮУрГУ по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». Ранее он работал специалистом комитета по делам строительства и архитектуры» Сосновского района, замначальника производственного отдела Управления капитального строительства (УКС) администрации Челябинска и возглавлял техотдел УКСа. С 2018 года был замдиректора МКУ «Челябстройзаказчик».

Его предшественник руководил МУП «АПЦ» с сентября 2021 года. Самым известным руководителем этой структуры был Сергей Репринцев, соратник осужденного за коррупцию экс-мэра города Евгения Тефтелева. Сейчас прокуратура утвердила обвинение по его уголовному делу. По версии следствия, Репринцев помог двум коммерсантам в хищении участка стоимостью 19 млн рублей под торговым комплексом. Предприниматели уже осуждены за попытку мошенничества.

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