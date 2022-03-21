21 марта 2022

В мэрии Челябинска произошла отставка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс- конференция в департаменте образования. Курган , пустое кресло, пустой кабинет
Алексей Боханцев покидает пост главного по градостроительной документации Челябинска Фото:

Директор МУП «Архитектурно-планировочный центр» администрации Челябинска Алексей Боханцев уходит в отставку. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии областного центра. Структура отвечает за подготовку за подготовку градостроительной документации в городе.

«Боханцев написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 23 марта директором МУП „Архитектурно-планировочный центр“ назначен Андрей Сергеевич Кузнецов», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Кузнецов — выпускник ЮУрГУ по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». Ранее он работал специалистом комитета по делам строительства и архитектуры» Сосновского района, замначальника производственного отдела Управления капитального строительства (УКС) администрации Челябинска и возглавлял техотдел УКСа. С 2018 года был замдиректора МКУ «Челябстройзаказчик».

Его предшественник руководил МУП «АПЦ» с сентября 2021 года. Самым известным руководителем этой структуры был Сергей Репринцев, соратник осужденного за коррупцию экс-мэра города Евгения Тефтелева. Сейчас прокуратура утвердила обвинение по его уголовному делу. По версии следствия, Репринцев помог двум коммерсантам в хищении участка стоимостью 19 млн рублей под торговым комплексом. Предприниматели уже осуждены за попытку мошенничества.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директор МУП «Архитектурно-планировочный центр» администрации Челябинска Алексей Боханцев уходит в отставку. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии областного центра. Структура отвечает за подготовку за подготовку градостроительной документации в городе. «Боханцев написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 23 марта директором МУП „Архитектурно-планировочный центр“ назначен Андрей Сергеевич Кузнецов», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Кузнецов — выпускник ЮУрГУ по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». Ранее он работал специалистом комитета по делам строительства и архитектуры» Сосновского района, замначальника производственного отдела Управления капитального строительства (УКС) администрации Челябинска и возглавлял техотдел УКСа. С 2018 года был замдиректора МКУ «Челябстройзаказчик». Его предшественник руководил МУП «АПЦ» с сентября 2021 года. Самым известным руководителем этой структуры был Сергей Репринцев, соратник осужденного за коррупцию экс-мэра города Евгения Тефтелева. Сейчас прокуратура утвердила обвинение по его уголовному делу. По версии следствия, Репринцев помог двум коммерсантам в хищении участка стоимостью 19 млн рублей под торговым комплексом. Предприниматели уже осуждены за попытку мошенничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...