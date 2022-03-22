Глава Минпромторга: РФ попрощается с некоторыми автоконцернами

22 марта 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Если ситуация с ушедшими с российского рынка зарубежными автокомпаниями не изменится к началу апреля, с некоторыми из них придется попрощаться. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. «Возможно, с кем-то придется попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно неработающие предприятия. Надеюсь, мы придем к какому-то общему знаменателю до конца месяца или к началу апреля», — отметил он на брифинге по ситуации в ряде отраслей промышленности, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». При этом Мантуров пояснил, что с некоторыми автопроизводителями российские власти находятся в диалоге, пишет RT. С кем-то из них уже есть четкое понимание ситуации — как по мощностям, так и по поставкам деталей. По его словам, ни одна иностранная компания не заявляла об окончательном уходе с рынка РФ, уточняет Life. Ранее ряд крупных иностранных компаний приостановил работу своих предприятий на территории России. В частности, BMW поставил на стоп производство и поставку автомобилей. Вслед за ним аналогичное решение принял Volkswagen и ряд других автокомпаний. Немецкая марка Audi с 24 февраля прекратила отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. Сообщения похожего характера зафиксированы от General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover. Решения о прекращении торговых отношений с Россией приняты из-за спецоперации на Украине, которую анонсировал президент РФ Владимир Путин. Несмотря на то, что сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, страны Евросоюза и США ввели против РФ санкции, призванные ухудшить работу экономического и финансового сектора страны.