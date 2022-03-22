ВВС Румынии сопроводили рейс из России из-за сообщения о бомбе

23 марта 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Румынские ВВС сопровождали рейс из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Румынские истребители сопроводили самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Стамбул, из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии. «Самолеты ВВС Румынии <…> выполнили миссию по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после [получения] гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — цитирует сообщение румынского ведомства РИА «Новости». В Министерстве сообщили, что истребители сопровождали самолет, пока он не покинул воздушное пространство страны. В этот же день в московский аэропорт Шереметьево поступило четыре сообщения о минировании самолетов. Два из них — в Белград и Бишкек. Эвакуация людей не производилась, аэропорт работал в штатном режиме. Самолеты проверяли во время прибытия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Румынские истребители сопроводили самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Стамбул, из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии. «Самолеты ВВС Румынии <…> выполнили миссию по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после [получения] гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — цитирует сообщение румынского ведомства РИА «Новости». В Министерстве сообщили, что истребители сопровождали самолет, пока он не покинул воздушное пространство страны. В этот же день в московский аэропорт Шереметьево поступило четыре сообщения о минировании самолетов. Два из них — в Белград и Бишкек. Эвакуация людей не производилась, аэропорт работал в штатном режиме. Самолеты проверяли во время прибытия.