ВВС Румынии сопроводили рейс из России из-за сообщения о бомбе

Румынские истребители сопроводили самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Стамбул, из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии.
«Самолеты ВВС Румынии <…> выполнили миссию по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после [получения] гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — цитирует сообщение румынского ведомства РИА «Новости». В Министерстве сообщили, что истребители сопровождали самолет, пока он не покинул воздушное пространство страны.
В этот же день в московский аэропорт Шереметьево поступило четыре сообщения о минировании самолетов. Два из них — в Белград и Бишкек. Эвакуация людей не производилась, аэропорт работал в штатном режиме. Самолеты проверяли во время прибытия.
Румынские истребители сопроводили самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Стамбул, из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии. «Самолеты ВВС Румынии <…> выполнили миссию по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после [получения] гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — цитирует сообщение румынского ведомства РИА «Новости». В Министерстве сообщили, что истребители сопровождали самолет, пока он не покинул воздушное пространство страны. В этот же день в московский аэропорт Шереметьево поступило четыре сообщения о минировании самолетов. Два из них — в Белград и Бишкек. Эвакуация людей не производилась, аэропорт работал в штатном режиме. Самолеты проверяли во время прибытия.