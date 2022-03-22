22 марта 2022

ВВС Румынии сопроводили рейс из России из-за сообщения о бомбе

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Румынские ВВС сопровождали рейс из России Фото:

Румынские истребители сопроводили самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Стамбул, из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии.

«Самолеты ВВС Румынии <…> выполнили миссию по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после [получения] гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — цитирует сообщение румынского ведомства РИА «Новости». В Министерстве сообщили, что истребители сопровождали самолет, пока он не покинул воздушное пространство страны.

В этот же день в московский аэропорт Шереметьево поступило четыре сообщения о минировании самолетов. Два из них — в Белград и Бишкек. Эвакуация людей не производилась, аэропорт работал в штатном режиме. Самолеты проверяли во время прибытия.

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Румынские истребители сопроводили самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Стамбул, из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии. «Самолеты ВВС Румынии <…> выполнили миссию по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после [получения] гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — цитирует сообщение румынского ведомства РИА «Новости». В Министерстве сообщили, что истребители сопровождали самолет, пока он не покинул воздушное пространство страны. В этот же день в московский аэропорт Шереметьево поступило четыре сообщения о минировании самолетов. Два из них — в Белград и Бишкек. Эвакуация людей не производилась, аэропорт работал в штатном режиме. Самолеты проверяли во время прибытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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