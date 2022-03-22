22 марта 2022
21 марта 2022

Пермяки через суд добивались лекарств от тяжелых болезней

© Служба новостей «URA.RU»
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Получить необходимые лекарства пермякам удалось только через суд Фото:

Пермякам со спинально-мышечной атрофией, эпилепсией, муковисцидозом и другими тяжелыми заболеваниями пришлось через суд добиваться необходимых лекарств. Как пояснили в службе судебных приставов, дорогостоящие препараты должны были выдаваться бесплатно, но этого региональный минздрав не делал.

«Пермякам были жизненно необходимы дорогостоящие лекарства, которые должны были предоставляться им бесплатно, но этого не было сделано. Тогда сами нуждающиеся и их законные представители обратились в суд за защитой своих прав. Суд встал на сторону истцов и обязал министерство здравоохранения Пермского края обеспечить граждан медикаментами в полном объеме», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

В итоге минздрав закупил и передал пациентам нужные препараты. Таким образом двое взрослых и семь несовершеннолетних обеспечены лекарствами от спинально-мышечной атрофии, эпилепсии, муковисцидоза и других заболеваний, отмечают приставы.

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Пермякам со спинально-мышечной атрофией, эпилепсией, муковисцидозом и другими тяжелыми заболеваниями пришлось через суд добиваться необходимых лекарств. Как пояснили в службе судебных приставов, дорогостоящие препараты должны были выдаваться бесплатно, но этого региональный минздрав не делал. «Пермякам были жизненно необходимы дорогостоящие лекарства, которые должны были предоставляться им бесплатно, но этого не было сделано. Тогда сами нуждающиеся и их законные представители обратились в суд за защитой своих прав. Суд встал на сторону истцов и обязал министерство здравоохранения Пермского края обеспечить граждан медикаментами в полном объеме», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. В итоге минздрав закупил и передал пациентам нужные препараты. Таким образом двое взрослых и семь несовершеннолетних обеспечены лекарствами от спинально-мышечной атрофии, эпилепсии, муковисцидоза и других заболеваний, отмечают приставы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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