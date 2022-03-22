Тюменские пенсионеры массово обналичивают банковские вклады, чтобы открыть депозиты под повышенные проценты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские пенсионеры массово обналичивают банковские вклады, сделанные до рекордного повышения ключевой ставки ЦБ, чтобы вложить эти же средства в депозиты под повышенные проценты. Об этом URA.RU рассказал один сотрудников крупной финансовой организации.

«До повышения ключевой ставки ЦБ, средний процент, под который банки предлагали делать вклады, составлял 7% — 8%. Сейчас — от 19%. Среди жителей Тюмени пенсионного возраста эта ситуация вызвала настоящий ажиотаж: люди приходят, полностью обналичивают вклады, и тут же открывают новые, под более высокие проценты. При этом, речь идет о довольно крупных суммах», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что подобная схема преумножения средств далека от идела, и имеет свои «подводные камни». «Дело в том, что банки открывают вклады с повышенными процентами только на фиксированный срок: на 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, и так далее. А за это время ключевая ставка может снова изменится. И не в пользу клиентов», добавил инсайдер URA.RU.

В адрес ПАО «Сбербанк России» и пресс-службу Группы ВТБ направлены письменные запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на них ожидаются.

Как ранее указывало агентство, 28 февраля ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%. Это было сделано для дополнительной поддержки российской экономики в период введения международных санкций на фоне проведения спецоперации России на Украине. Западные лидеры заявили, что хотят нанести максимальный удар по экономическому, гуманитарному и социальному сектору России. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, сравнил подобные шаги с агрессией.

Обновлено 23 марта 2022 года в 14:35.

В пресс-службе Группы ВТБ подтвердили повышенный спрос на банковские услуги среди тюменцев. «После повышения ставок по вкладам и накопительным счетам мы отмечаем среди тюменцев высокий спрос на сберегательные продукты. Только за первую неделю марта жители Тюменской области открыли в ВТБ более 12,5 тысяч новых вкладов и накопительных счетов», — пояснили там URA.RU.

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