Спикер Госдумы отчитал челябинского депутата Вяткина

Вячеслав Володин на пленарном заседании напомнил о дисциплине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании 23 марта отчитал депутата от Челябинской области Дмитрия Вяткина. Поводом для этого стало опоздание Вяткина, который должен был выступать по одному из вопросов, передает корреспондент URA.RU. Трансляция заседания идет в прямом эфире.

Вяткин должен был представлять законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, который принимался в третьем чтении. Когда дошла очередь до седьмого вопроса, с участием Вяткина, челябинского депутата в зале не оказалось. «Поаплодируем даже, когда он придет. Почему мы тут сидим и разговариваем? Мы его ждем!», — заявил Володин.

После этого спикер сообщил о том, что надо соблюдать дисциплину. По его словам, учителей увольняют, когда они опаздывают на занятия. Затем появился Вяткин, извинился перед всеми и выступил с докладом. Сам депутат, когда до него дозвонился корреспондент URA.RU, не стал комментировать эту ситуацию.