Бывшему вице-премьеру Пермского края продлили арест на три месяца

Елена Лопаева будет находиться в СИЗО до 23 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Суд продлил арест бывшему зампреду правительства Пермского края Елене Лопаевой. Она останется в СИЗО еще на три месяца — до 23 июня.

«Как рассказали знакомые с ситуацией источники, госпожа Лопаева сейчас находится в пермском СИЗО №5. В Прикамье она была доставлена для производства следственных действий», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Елену Лопаеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывшая чиновница вступила в сговор с директором благотворительного фонда «Содействие—XXI век» и вывела посредством различных манипуляций 50 миллионов рублей.

Елена Лопаева была задержана в Москве 24 января, а 26-го числа Нижегородский районный суд (уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК, которое расположено в Нижнем Новгороде) принял решение о ее аресте. Вину бывшая чиновница не признала и отказалась от дачи показаний. В феврале она пыталась обжаловать своей арест, но безуспешно.