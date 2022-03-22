22 марта 2022

Бывшему вице-премьеру Пермского края продлили арест на три месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытое заседание правительства. Пермь, лопаева елена
Елена Лопаева будет находиться в СИЗО до 23 июня Фото:

Суд продлил арест бывшему зампреду правительства Пермского края Елене Лопаевой. Она останется в СИЗО еще на три месяца — до 23 июня.

«Как рассказали знакомые с ситуацией источники, госпожа Лопаева сейчас находится в пермском СИЗО №5. В Прикамье она была доставлена для производства следственных действий», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Елену Лопаеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывшая чиновница вступила в сговор с директором благотворительного фонда «Содействие—XXI век» и вывела посредством различных манипуляций 50 миллионов рублей.

Елена Лопаева была задержана в Москве 24 января, а 26-го числа Нижегородский районный суд (уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК, которое расположено в Нижнем Новгороде) принял решение о ее аресте. Вину бывшая чиновница не признала и отказалась от дачи показаний. В феврале она пыталась обжаловать своей арест, но безуспешно.

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Суд продлил арест бывшему зампреду правительства Пермского края Елене Лопаевой. Она останется в СИЗО еще на три месяца — до 23 июня. «Как рассказали знакомые с ситуацией источники, госпожа Лопаева сейчас находится в пермском СИЗО №5. В Прикамье она была доставлена для производства следственных действий», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Елену Лопаеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывшая чиновница вступила в сговор с директором благотворительного фонда «Содействие—XXI век» и вывела посредством различных манипуляций 50 миллионов рублей. Елена Лопаева была задержана в Москве 24 января, а 26-го числа Нижегородский районный суд (уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК, которое расположено в Нижнем Новгороде) принял решение о ее аресте. Вину бывшая чиновница не признала и отказалась от дачи показаний. В феврале она пыталась обжаловать своей арест, но безуспешно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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