Полпред Якушев назвал главные проблемы нефтяников из-за санкций

23 марта 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Дефицит импортозамещения в нефтянке составляет 10-15 процентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Дефицит импортозамещения российских нефтегазовых компаний в условиях западных санкций составляет 10-15%. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев во время пленарного заседания форума «Нефтяная столица», который проходит в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня основная масса нефтегазовых компаний говорит о том, что на 85-90% у нас импортозамещение состоялось. Но 10% есть те направления, где видим, что будет тяжело и надо искать решения. У нас есть проблемы с некоторыми полимерами акрилового ряда и биополимерами. Я думаю, что в этом отношении наша нефтехимия активно двигается у нас в стране и можно быстро получить определенные решения. Есть проблемы с гидроразрывом пласта, но в этом отношении тоже идет активная работа», — отметил Якушев. По его мнению, одна из главных проблем для российской нефтегазовой отрасли — это отсутствие техники большой проходимости и грузоподъемности. Кроме того, уральский полпред считает крайне важным в текущей ситуации — внедрить налог на дополнительный доход для предприятий ТЭК. Это позволит нефтяникам рентабельно разрабатывать старые и обводненные месторождения, которых уже достаточно много в Югре. «Сегодня под данный режим налогообложения нужно приводить всю западносибирскую провинцию, потому что она наиболее подготовлена для добычи. Огромные вложения сделаны в инфраструктуру. Только в ХМАО перспективные запасы составляют четыре миллиарда тонн нефти. Все естественно должно прийти на службу и людям и стране», — убежден Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред оценил вклад российского вице-премьера Юрия Борисова в импортозамещение промышленности УрФО в рамках борьбы с западными санкциями. Они стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дефицит импортозамещения российских нефтегазовых компаний в условиях западных санкций составляет 10-15%. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев во время пленарного заседания форума «Нефтяная столица», который проходит в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня основная масса нефтегазовых компаний говорит о том, что на 85-90% у нас импортозамещение состоялось. Но 10% есть те направления, где видим, что будет тяжело и надо искать решения. У нас есть проблемы с некоторыми полимерами акрилового ряда и биополимерами. Я думаю, что в этом отношении наша нефтехимия активно двигается у нас в стране и можно быстро получить определенные решения. Есть проблемы с гидроразрывом пласта, но в этом отношении тоже идет активная работа», — отметил Якушев. По его мнению, одна из главных проблем для российской нефтегазовой отрасли — это отсутствие техники большой проходимости и грузоподъемности. Кроме того, уральский полпред считает крайне важным в текущей ситуации — внедрить налог на дополнительный доход для предприятий ТЭК. Это позволит нефтяникам рентабельно разрабатывать старые и обводненные месторождения, которых уже достаточно много в Югре. «Сегодня под данный режим налогообложения нужно приводить всю западносибирскую провинцию, потому что она наиболее подготовлена для добычи. Огромные вложения сделаны в инфраструктуру. Только в ХМАО перспективные запасы составляют четыре миллиарда тонн нефти. Все естественно должно прийти на службу и людям и стране», — убежден Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред оценил вклад российского вице-премьера Юрия Борисова в импортозамещение промышленности УрФО в рамках борьбы с западными санкциями. Они стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.