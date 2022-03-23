Полпред Якушев назвал главные проблемы нефтяников из-за санкций

Дефицит импортозамещения российских нефтегазовых компаний в условиях западных санкций составляет 10-15%. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев во время пленарного заседания форума «Нефтяная столица», который проходит в Сургуте, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня основная масса нефтегазовых компаний говорит о том, что на 85-90% у нас импортозамещение состоялось. Но 10% есть те направления, где видим, что будет тяжело и надо искать решения. У нас есть проблемы с некоторыми полимерами акрилового ряда и биополимерами. Я думаю, что в этом отношении наша нефтехимия активно двигается у нас в стране и можно быстро получить определенные решения. Есть проблемы с гидроразрывом пласта, но в этом отношении тоже идет активная работа», — отметил Якушев.
По его мнению, одна из главных проблем для российской нефтегазовой отрасли — это отсутствие техники большой проходимости и грузоподъемности. Кроме того, уральский полпред считает крайне важным в текущей ситуации — внедрить налог на дополнительный доход для предприятий ТЭК. Это позволит нефтяникам рентабельно разрабатывать старые и обводненные месторождения, которых уже достаточно много в Югре. «Сегодня под данный режим налогообложения нужно приводить всю западносибирскую провинцию, потому что она наиболее подготовлена для добычи. Огромные вложения сделаны в инфраструктуру. Только в ХМАО перспективные запасы составляют четыре миллиарда тонн нефти. Все естественно должно прийти на службу и людям и стране», — убежден Якушев.
Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред оценил вклад российского вице-премьера Юрия Борисова в импортозамещение промышленности УрФО в рамках борьбы с западными санкциями. Они стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
Дефицит импортозамещения российских нефтегазовых компаний в условиях западных санкций составляет 10-15%. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев во время пленарного заседания форума «Нефтяная столица», который проходит в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня основная масса нефтегазовых компаний говорит о том, что на 85-90% у нас импортозамещение состоялось. Но 10% есть те направления, где видим, что будет тяжело и надо искать решения. У нас есть проблемы с некоторыми полимерами акрилового ряда и биополимерами. Я думаю, что в этом отношении наша нефтехимия активно двигается у нас в стране и можно быстро получить определенные решения. Есть проблемы с гидроразрывом пласта, но в этом отношении тоже идет активная работа», — отметил Якушев. По его мнению, одна из главных проблем для российской нефтегазовой отрасли — это отсутствие техники большой проходимости и грузоподъемности. Кроме того, уральский полпред считает крайне важным в текущей ситуации — внедрить налог на дополнительный доход для предприятий ТЭК. Это позволит нефтяникам рентабельно разрабатывать старые и обводненные месторождения, которых уже достаточно много в Югре. «Сегодня под данный режим налогообложения нужно приводить всю западносибирскую провинцию, потому что она наиболее подготовлена для добычи. Огромные вложения сделаны в инфраструктуру. Только в ХМАО перспективные запасы составляют четыре миллиарда тонн нефти. Все естественно должно прийти на службу и людям и стране», — убежден Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред оценил вклад российского вице-премьера Юрия Борисова в импортозамещение промышленности УрФО в рамках борьбы с западными санкциями. Они стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.