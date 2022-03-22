Фонд долларового миллиардера обучил десятки курганцев

В Кургане фонда Владимира Евтушенкова бесплатно переобучает Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Курганцы проходят бесплатное обучение в проекте благотворительного фонда, основанного по инициативе председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Новые специальности уже получили 70 человек. Об этом пишет правительство Курганской области.

«За первый месяц в обучающей программе по развитию дополнительных навыков, инициированной главным управлением по труду и занятости Курганской области, приняли участие более 70 человек. Программа стала дополнением к существующему федеральному проекту „Содействие занятости“, и реализуется при поддержке фармацевтической компании „Биннофарм Групп“, в которую входит курганский завод „Синтез“, и благотворительного фонда „Система“», — говорится в релизе властей.

Там также сказано, что модули состоят из 12 курсов, которые можно проходить в любое время. По итогам успешного завершения участник получает сертификат. Принять участие в программе могут люди любого возраста.

URA.RU писало, что в начале 2022 года губернатор Курганской области Вадим Шумков встречался с представителями АФК «Система» и «Биннофарм Групп». Соглашение между Шумковым и Евтушенковым было заключено в июне 2021 года. По информации журнала Forbes, состояние Евтушенкова в 2020 году оценивалось в 2,1 млрд долларов США.

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