Мишустин успокоил россиян, переживающих за свои ипотеки

Платежи граждан по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки Центробанком РФ, не будут менять. Об этом во время совещания с правительством заявил российский премьер Михаил Мишустин.
«Платежи физлиц в РФ по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, останутся на уровне по состоянию на 27 февраля», — заявил Мишустин. Трансляция совещания ведется на сайте «России 24».
Центробанк в конце февраля резко поднял ключевую ставку до исторического максимума — 20% — на фоне санкций, введенных Западом из-за начала спецоперации РФ в Донбассе. Сразу после президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, которые указаны в договорах заемщиков. 18 марта совет директоров Банка России решил не менять ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию в стране и стабилизировать экономику РФ, пострадавшую от санкционного давления.
Платежи граждан по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки Центробанком РФ, не будут менять. Об этом во время совещания с правительством заявил российский премьер Михаил Мишустин. «Платежи физлиц в РФ по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, останутся на уровне по состоянию на 27 февраля», — заявил Мишустин. Трансляция совещания ведется на сайте «России 24». Центробанк в конце февраля резко поднял ключевую ставку до исторического максимума — 20% — на фоне санкций, введенных Западом из-за начала спецоперации РФ в Донбассе. Сразу после президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, которые указаны в договорах заемщиков. 18 марта совет директоров Банка России решил не менять ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию в стране и стабилизировать экономику РФ, пострадавшую от санкционного давления.