Мишустин успокоил россиян, переживающих за свои ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что поднимать платежи за ипотеку россиянам никто не будет Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Платежи граждан по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки Центробанком РФ, не будут менять. Об этом во время совещания с правительством заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Платежи физлиц в РФ по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, останутся на уровне по состоянию на 27 февраля», — заявил Мишустин. Трансляция совещания ведется на сайте «России 24».

Центробанк в конце февраля резко поднял ключевую ставку до исторического максимума — 20% — на фоне санкций, введенных Западом из-за начала спецоперации РФ в Донбассе. Сразу после президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, которые указаны в договорах заемщиков. 18 марта совет директоров Банка России решил не менять ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию в стране и стабилизировать экономику РФ, пострадавшую от санкционного давления.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Платежи граждан по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки Центробанком РФ, не будут менять. Об этом во время совещания с правительством заявил российский премьер Михаил Мишустин. «Платежи физлиц в РФ по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, останутся на уровне по состоянию на 27 февраля», — заявил Мишустин. Трансляция совещания ведется на сайте «России 24». Центробанк в конце февраля резко поднял ключевую ставку до исторического максимума — 20% — на фоне санкций, введенных Западом из-за начала спецоперации РФ в Донбассе. Сразу после президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, которые указаны в договорах заемщиков. 18 марта совет директоров Банка России решил не менять ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию в стране и стабилизировать экономику РФ, пострадавшую от санкционного давления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...