Перед тем, как принимать решение, жюри заслушало доклады финалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

План благоустройства пятикилометровой набережной Исети разработают по концепции консорциума TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам). Такое решение приняло жюри, куда входят чиновники и эксперты. Об итогах сообщили в пресс-службе мэрии.

«Большинство экспертов отдали предпочтение проекту консорциума TOBE + Openfabric», — рассказали в горадминистрации. При этом в голосовании среди горожан (проходило 3—18 марта, в нем участвовали около десяти тысяч человек) консорциум-победитель был не на первом месте, хотя в тройке — вслед за объединением ARCHINFORM + KCAP (Екатеринбург, Роттердам). Прежде считалось, что после кулуарного скандала с голосованием за концепции благоустройства Литквартала (сентябрь 2021-го) действует негласная установка: решения жюри не должны противоречить результатам открытого голосования.

Победитель конкурса получит от застройщиков-спонсоров 2,6 миллиона рублей. Остальные шестеро финалистов — по 500 тысяч рублей.

Отрезок Ткачей-Лыжников — часть большой набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского прудов, которую городские власти хотят благоустроить к 2029 году. По замыслу мэра Алексея Орлова, это была бы крупнейшая набережная Европы. Ранее власти определили победителей в конкурсе концепций благоустройства набережной Городского пруда (проспект Ленина — ул. Челюскинцев) и провели такой же опрос о реконструкции участка от ул. Лоцмановых до ул. Плотников (его результаты пока не известны).

Openfabric — бюро, базирующееся в Роттердаме и Милане. В 2011 году его основал Франческо Гарофало.

Проекты других финалистов:

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