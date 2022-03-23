План благоустройства пятикилометровой набережной Исети разработают по концепции консорциума TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам). Такое решение приняло жюри, куда входят чиновники и эксперты. Об итогах сообщили в пресс-службе мэрии.
«Большинство экспертов отдали предпочтение проекту консорциума TOBE + Openfabric», — рассказали в горадминистрации. При этом в голосовании среди горожан (проходило 3—18 марта, в нем участвовали около десяти тысяч человек) консорциум-победитель был не на первом месте, хотя в тройке — вслед за объединением ARCHINFORM + KCAP (Екатеринбург, Роттердам). Прежде считалось, что после кулуарного скандала с голосованием за концепции благоустройства Литквартала (сентябрь 2021-го) действует негласная установка: решения жюри не должны противоречить результатам открытого голосования.
Победитель конкурса получит от застройщиков-спонсоров 2,6 миллиона рублей. Остальные шестеро финалистов — по 500 тысяч рублей.
Отрезок Ткачей-Лыжников — часть большой набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского прудов, которую городские власти хотят благоустроить к 2029 году. По замыслу мэра Алексея Орлова, это была бы крупнейшая набережная Европы. Ранее власти определили победителей в конкурсе концепций благоустройства набережной Городского пруда (проспект Ленина — ул. Челюскинцев) и провели такой же опрос о реконструкции участка от ул. Лоцмановых до ул. Плотников (его результаты пока не известны).
Openfabric — бюро, базирующееся в Роттердаме и Милане. В 2011 году его основал Франческо Гарофало.
План благоустройства пятикилометровой набережной Исети разработают по концепции консорциума TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам). Такое решение приняло жюри, куда входят чиновники и эксперты. Об итогах сообщили в пресс-службе мэрии. «Большинство экспертов отдали предпочтение проекту консорциума TOBE + Openfabric», — рассказали в горадминистрации. При этом в голосовании среди горожан (проходило 3—18 марта, в нем участвовали около десяти тысяч человек) консорциум-победитель был не на первом месте, хотя в тройке — вслед за объединением ARCHINFORM + KCAP (Екатеринбург, Роттердам). Прежде считалось, что после кулуарного скандала с голосованием за концепции благоустройства Литквартала (сентябрь 2021-го) действует негласная установка: решения жюри не должны противоречить результатам открытого голосования. Победитель конкурса получит от застройщиков-спонсоров 2,6 миллиона рублей. Остальные шестеро финалистов — по 500 тысяч рублей. Отрезок Ткачей-Лыжников — часть большой набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского прудов, которую городские власти хотят благоустроить к 2029 году. По замыслу мэра Алексея Орлова, это была бы крупнейшая набережная Европы. Ранее власти определили победителей в конкурсе концепций благоустройства набережной Городского пруда (проспект Ленина — ул. Челюскинцев) и провели такой же опрос о реконструкции участка от ул. Лоцмановых до ул. Плотников (его результаты пока не известны). Openfabric — бюро, базирующееся в Роттердаме и Милане. В 2011 году его основал Франческо Гарофало. Проекты других финалистов: