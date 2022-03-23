Коллега Чубайса подтвердил его отъезд из России

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Лекция Анатолия Чубайса
Анатолий Чубайс ушел с занимаемой должности Фото:

Бывший специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс действительно ушел с занимаемого поста и покинул Россию. Эту информацию подтвердил соратник Чубайса, спецпред президента по климату Руслан Эдельгериев.

«Решение Чубайса покинуть свой пост не отразится на развитии климатической повестки России», — приводит слова Эдельгериева РИА «Новости».

Ранее стало известно о том, что Анатолий Чубайс ушел с занимаемого поста и покинул Россию. Предполагается, что бывший спецпред президента улетел в Стамбул.

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Бывший специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс действительно ушел с занимаемого поста и покинул Россию. Эту информацию подтвердил соратник Чубайса, спецпред президента по климату Руслан Эдельгериев. «Решение Чубайса покинуть свой пост не отразится на развитии климатической повестки России», — приводит слова Эдельгериева РИА «Новости». Ранее стало известно о том, что Анатолий Чубайс ушел с занимаемого поста и покинул Россию. Предполагается, что бывший спецпред президента улетел в Стамбул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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