Коллега Чубайса подтвердил его отъезд из России

Бывший специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс действительно ушел с занимаемого поста и покинул Россию. Эту информацию подтвердил соратник Чубайса, спецпред президента по климату Руслан Эдельгериев.
«Решение Чубайса покинуть свой пост не отразится на развитии климатической повестки России», — приводит слова Эдельгериева РИА «Новости».
Ранее стало известно о том, что Анатолий Чубайс ушел с занимаемого поста и покинул Россию. Предполагается, что бывший спецпред президента улетел в Стамбул.
Бывший специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс действительно ушел с занимаемого поста и покинул Россию. Эту информацию подтвердил соратник Чубайса, спецпред президента по климату Руслан Эдельгериев. «Решение Чубайса покинуть свой пост не отразится на развитии климатической повестки России», — приводит слова Эдельгериева РИА «Новости». Ранее стало известно о том, что Анатолий Чубайс ушел с занимаемого поста и покинул Россию. Предполагается, что бывший спецпред президента улетел в Стамбул.