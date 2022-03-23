Герой России назвал главную особенность спецоперации на Украине

23 марта 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Российские военные оказывают помощь гражданам Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Cпецоперация России на Украине не имеет аналогов в мире, она совмещает в себе выполнение задач по демилитаризации, денацификации и миротворческую миссию. Российские солдаты защищают мирных жителей, обеспечивают их продовольствием, водой, медикаментам. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил герой РФ, полковник, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов. На Украине и на Западе начала распространяться информация о том, что российским военным, участвующим в спецоперации, якобы не хватает продуктов и обмундирования. Они сообщают о массовых отказах военнослужащих участвовать в ее проведении. «Эта операция не имеет аналогов в мире. Наши солдаты выполняют боевые задачи, поставленные президентом, согласно плану проведения спецоперации, и одновременно выполняют миротворческие функции. Они обеспечивают мирных граждан продовольствием, водой, медикаментами. Создают безопасный выход по гуманитарным коридорам, сопровождают колонны, чтобы украинская сторона не обстреляла. Такие случаи существуют. Украинская сторона бросила своих мирных граждан, бросила свои вооруженные силы, национальные батальоны. Мирные граждане, которых выводят, об этом рассказывают, и благодарят наших солдат и офицеров, которые спасли им жизни», — сказал Андрей Красов. Он подчеркнул, что фейки, которые распространяют о проблемах с обеспечением военнослужащих, находящихся на Украине, не имеют под собой никаких оснований. «Это полная чушь. Украинская сторона ничего не может, кроме того, что вливать эту грязь, которая на самом деле не имеет никакого основания под собой. У нас в вооруженных силах всего достаточно: и боеприпасы есть, и топливо, и продовольствие, и обмундирование очень качественное. Чего не скажешь по территориальной обороне, по вооруженным силам Украины», — добавил эксперт. Он подчеркнул, что похожими методами дезинформации пользовались в США. «Это в духе тех покровителей, которые привели к власти киевский режим. Они часто такими методами пользуются, чтобы одурманить весь мир. Яркий показатель — бывший Госсекретарь США Колин Пауэлл в ООН потряс пробиркой с непонятным белым веществом, Ирак обвинили в применении химического оружия против своего населения. Результат — бомбардировка, убили при этом более миллиона мирных граждан. И их ставленники тоже пытаются очернить действия российской армии», — подчеркнул депутат. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее цель демиллитаризация и денацификация Украины. По его словам, Россия должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить жителей Донбасса, которые страдали от действий Киева восемь лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Cпецоперация России на Украине не имеет аналогов в мире, она совмещает в себе выполнение задач по демилитаризации, денацификации и миротворческую миссию. Российские солдаты защищают мирных жителей, обеспечивают их продовольствием, водой, медикаментам. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил герой РФ, полковник, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов. На Украине и на Западе начала распространяться информация о том, что российским военным, участвующим в спецоперации, якобы не хватает продуктов и обмундирования. Они сообщают о массовых отказах военнослужащих участвовать в ее проведении. «Эта операция не имеет аналогов в мире. Наши солдаты выполняют боевые задачи, поставленные президентом, согласно плану проведения спецоперации, и одновременно выполняют миротворческие функции. Они обеспечивают мирных граждан продовольствием, водой, медикаментами. Создают безопасный выход по гуманитарным коридорам, сопровождают колонны, чтобы украинская сторона не обстреляла. Такие случаи существуют. Украинская сторона бросила своих мирных граждан, бросила свои вооруженные силы, национальные батальоны. Мирные граждане, которых выводят, об этом рассказывают, и благодарят наших солдат и офицеров, которые спасли им жизни», — сказал Андрей Красов. Он подчеркнул, что фейки, которые распространяют о проблемах с обеспечением военнослужащих, находящихся на Украине, не имеют под собой никаких оснований. «Это полная чушь. Украинская сторона ничего не может, кроме того, что вливать эту грязь, которая на самом деле не имеет никакого основания под собой. У нас в вооруженных силах всего достаточно: и боеприпасы есть, и топливо, и продовольствие, и обмундирование очень качественное. Чего не скажешь по территориальной обороне, по вооруженным силам Украины», — добавил эксперт. Он подчеркнул, что похожими методами дезинформации пользовались в США. «Это в духе тех покровителей, которые привели к власти киевский режим. Они часто такими методами пользуются, чтобы одурманить весь мир. Яркий показатель — бывший Госсекретарь США Колин Пауэлл в ООН потряс пробиркой с непонятным белым веществом, Ирак обвинили в применении химического оружия против своего населения. Результат — бомбардировка, убили при этом более миллиона мирных граждан. И их ставленники тоже пытаются очернить действия российской армии», — подчеркнул депутат. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее цель демиллитаризация и денацификация Украины. По его словам, Россия должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить жителей Донбасса, которые страдали от действий Киева восемь лет.