Свердловские власти накажут сети, зарабатывающие на паникерах

Речь пока идет только о мелких сетях, подчеркнул замгубернатора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти обратятся в свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и прокуратуру с просьбой проверить торговые сети, удерживающие продукты на своих складах, чтобы впоследствии нажиться на увеличении цен. Об этом в эфире ОТВ рассказал первый замгубернатора Алексей Шмыков.

«Ряд малых торговых сетей закупались — даже в больших торговых сетях, — работали на свои склады, дожидаясь повышения цен. Фиксируем, готовим обращения в ФАС (в том числе на оптовые сети) и в прокуратуру», — заявил Шмыков. Названия сетей, чьи владельцы попались на описанной схеме, замгубернатора не раскрыл. Шмыков также заверил, что проблем с продовольствием в регионе нет.

Паникеры начали сметать в магазинах продукты из-за роста цен и ухода с российского рынка международных компаний. Причиной этому послужили западные санкции в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ранее URA.RU рассказывало, как магазины в Екатеринбурге поочередно начали вступать в борьбу с горожанами, создающими ажиотажный спрос на отдельные товары, который приводит к их удорожанию. У каждой из сетей свой способ — в «Перекрестке», «Пятерочке», «Магните», «Ленте» и других, например, были введены ограничения на покупку товара в одни руки. А в «Сима-Лэнде» увеличили оптовую цену на сахар.

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