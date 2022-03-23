В Курганской области водитель получила 109 штрафов за полгода

Женщина выплатила штрафы за превышение скорости после вмешательства судебных приставов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Макушинского района Курганской области за полгода накопила задолженность по 109 штрафам от ГИБДД на общую сумму 61 тысяча рублей. Оплачивать их она не спешила, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

«На протяжении полугода женщина систематически нарушала Правила дорожного движения — превышала установленную скорость при управлении транспортным средством. В отношении жительницы Макушинского района были вынесены постановления о взыскании административных штрафов, которые она не спешила оплачивать», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Приставы арестовали банковские счета должницы. Для добровольного погашения долга женщине дали пять дней с момента возбуждения исполнительного производства, однако она так и не заплатила штрафы. Поэтому в отношении нее применили еще одну штрафную санкцию — ей выписали исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей. Узнав об этом, женщина выплатила и задолженность по штрафам, и исполнительский сбор.