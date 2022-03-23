23 марта 2022
22 марта 2022

В Курганской области водитель получила 109 штрафов за полгода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кладбище Рябково. Курган, гибдд, дпс
Женщина выплатила штрафы за превышение скорости после вмешательства судебных приставов Фото:

Жительница Макушинского района Курганской области за полгода накопила задолженность по 109 штрафам от ГИБДД на общую сумму 61 тысяча рублей. Оплачивать их она не спешила, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

«На протяжении полугода женщина систематически нарушала Правила дорожного движения — превышала установленную скорость при управлении транспортным средством. В отношении жительницы Макушинского района были вынесены постановления о взыскании административных штрафов, которые она не спешила оплачивать», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Приставы арестовали банковские счета должницы. Для добровольного погашения долга женщине дали пять дней с момента возбуждения исполнительного производства, однако она так и не заплатила штрафы. Поэтому в отношении нее применили еще одну штрафную санкцию — ей выписали исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей. Узнав об этом, женщина выплатила и задолженность по штрафам, и исполнительский сбор.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Макушинского района Курганской области за полгода накопила задолженность по 109 штрафам от ГИБДД на общую сумму 61 тысяча рублей. Оплачивать их она не спешила, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов. «На протяжении полугода женщина систематически нарушала Правила дорожного движения — превышала установленную скорость при управлении транспортным средством. В отношении жительницы Макушинского района были вынесены постановления о взыскании административных штрафов, которые она не спешила оплачивать», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Приставы арестовали банковские счета должницы. Для добровольного погашения долга женщине дали пять дней с момента возбуждения исполнительного производства, однако она так и не заплатила штрафы. Поэтому в отношении нее применили еще одну штрафную санкцию — ей выписали исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей. Узнав об этом, женщина выплатила и задолженность по штрафам, и исполнительский сбор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...