23 марта 2022
22 марта 2022

Банда пермских наркодилеров наладила сбыт в Омске. Видео задержания

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми задержали банду наркоторговцев Фото:

В Перми у группы наркодилеров полицейские изъяли более 1,5 кг синтетических наркотиков. Банда из более чем 10 человек наладила сбыт не только в Пермском крае, но и Омской области, рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Полицейские задержали более 10 предполагаемых участников организованной группы. В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота свыше 1,5 кг наркотиков синтетического происхождения. Также сыщики установили, что, помимо Прикамья, фигуранты наладили сбыт запрещенных веществ на территории Омской области», — говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

Портал «МВД Медиа» уточняет, что одним из главарей была 45-летняя пермячка, которая получала крупные партии наркотиков и фасовала их для продажи. Закладчиками были в основном молодые люди до 25 лет. По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

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В Перми у группы наркодилеров полицейские изъяли более 1,5 кг синтетических наркотиков. Банда из более чем 10 человек наладила сбыт не только в Пермском крае, но и Омской области, рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. «Полицейские задержали более 10 предполагаемых участников организованной группы. В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота свыше 1,5 кг наркотиков синтетического происхождения. Также сыщики установили, что, помимо Прикамья, фигуранты наладили сбыт запрещенных веществ на территории Омской области», — говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. Портал «МВД Медиа» уточняет, что одним из главарей была 45-летняя пермячка, которая получала крупные партии наркотиков и фасовала их для продажи. Закладчиками были в основном молодые люди до 25 лет. По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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