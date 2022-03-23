В Перми задержали банду наркоторговцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми у группы наркодилеров полицейские изъяли более 1,5 кг синтетических наркотиков. Банда из более чем 10 человек наладила сбыт не только в Пермском крае, но и Омской области, рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Полицейские задержали более 10 предполагаемых участников организованной группы. В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота свыше 1,5 кг наркотиков синтетического происхождения. Также сыщики установили, что, помимо Прикамья, фигуранты наладили сбыт запрещенных веществ на территории Омской области», — говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

Портал «МВД Медиа» уточняет, что одним из главарей была 45-летняя пермячка, которая получала крупные партии наркотиков и фасовала их для продажи. Закладчиками были в основном молодые люди до 25 лет. По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.