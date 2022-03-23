Сахар, соль и крупы в Екатеринбурге подорожали из-за паникеров

Средняя цена соли в регионе поднялась на 7% и составляет 13,61 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловскстат зафиксировал рост цен на товары бакалейной группы за неделю с 11 по 18 марта. Список подорожавших продуктов возглавил сахар, сообщается на официальном сайте организации.

Сахар за неделю подорожал на 16,13%. Теперь его средняя стоимость в магазинах региона составит порядка 84,22 рубля за один кг. В прошлый раз Росстат зафиксировал в Свердловской области среднюю стоимость сахара в 72,52 рубля.

Кроме того, подорожали соль (+7%, средняя цена — 13,61 рубля за килограмм), мука (+4,3%, 53 руб/кг), растительное масло (+4,17%, 129,9 рубля за литр), гречка (+3,85%, 141, 36 руб/кг). Чуть менее трех процентов в цене прибавили рис (+2,74%, средняя цена — 123,54 руб/кг), пшено (+2%, 71,51 руб/кг), макаронные изделия (2%, 124,4 руб/кг).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге резко возрос спрос на обычный сахар-песок. Покупатели начали скупать товар, из-за чего сейчас в магазинах дефицит сладкого продукта и растут цены на него. Чтобы побороть панику среди горожан, в сетях магазинов «Верный», «Лента», «Гипербола», «Кировский», «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток» и «Сима-Лэнд» ввели ограничения на продажу сахара в одни руки.

Поставщики назвали причину, по которой сахара в магазинах сейчас трудно найти. 23 марта URA.RU выяснило, в каких магазинах Екатеринбурга можно обнаружить сахар на полках и в каком количестве. Агентство дало паникерам возможность рассказать, зачем и почему они покупают так много товаров в магазинах.

Причиной такого настроения называются, в частности, антироссийские санкции. Лидеры западных стран объявили их в ответ на спецоперацию РФ на Украине, обосновывая их тем, что российская экономика должна получить соответствующий ущерб. Власти России заявляют, что эта спецоперация — вынужденная мера, так как жителей Донбасса необходимо освободить от ежедневного обстрела и блокадного режима.

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