Россияне бросились скупать акции после открытия Мосбиржи

Сделки с акциями проводят с большими задержками, сообщают читатели URA.RU Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Россияне бросились скупать акции после открытия торгов на Мосбирже. В результате сайт биржи обрушился спустя полчаса работы. Читатели URA.RU сообщили, что сделки по покупке акций проводятся с большими задержками, а сервисы для их приобретения оказались временно недоступны.

«Сервис временно недоступен. Повторите, пожалуйста, позже», — сообщает сайт Мосбиржи.

Сайт Мосбиржи функционировал без сбоев всего полчаса с момента начала торгов. На момент публикации новости его работа была восстановлена. Также проблемы наблюдались в работе приложения «Сбербанк Инвестор».

Московская и Пербургская биржи отменили торги на фондовом и срочном рынках 24 февраля. Центробанк РФ принял такое решение, чтобы снизить волатильность финансовых инструментов. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После объявления президента рубль рухнул рекордно с 2014 года. На момент остановки торгов курс евро достиг отметки в 107 рублей, курс доллара — 86 рублей. После стоимость американской валюты на торгах Мосбиржи била исторические рекорды и поднималась от 95 до 106 рублей.

Бумаги российских компаний также потеряли более 50% стоимости. Сильнее всего обрушились акции «Сбера» — на Лондонской фондовой бирже они упали на 75,11% до 1,011 доллара. Вторую строчку антирейтинга заняли ценные бумаги «Тинькофф» — они подешевели на 65,4%. Малой кровью отделался Магнитогорский металлургический комбинат — его акции потеряли 19,8% от стоимости.

Обновлено 12:52. Мосбиржа приостановила торги. С момента ее открытия прошло менее часа.

Официальный сайт Мосбиржи

Официальный сайт Мосбиржи

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