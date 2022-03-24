Мединский заявил об угрозе существованию России

24 марта 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Коллективный Запад подталкивает Россию к разрушению политической системы, заявил Владимир Мединский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В условиях сложившейся в мире ситуации на кону стоит само существование России. Такое мнение высказал помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, Запад подталкивает Россию к распаду. «На кону сегодня само существование России. Коллективный Запад подталкивает Россию к разрушению политической системы и распаду», — приводит телеканал «Звезда» заявление Владимира Мединского на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США планировали расколоть Россию. По его словам, Вашингтон собирался создать пять-шесть «новых стран», обладающих стратегическим вооружением. По мнению Медведева, следующей глобальной целью США мог стать Китай. Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщал, что Москве удалось сорвать антироссийский проект. Этому поспособствовали спецоперация РФ на Украине и признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украине утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что одной из ее причин стало желание Киева присоединиться к НАТО. До этого альянс и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Одним из его условий было нерасширение НАТО на восток. Путин обвинил альянс в обмане. По его словам, в 1990-е годы НАТО пообещало, что не будет распространяться на восток. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что отсутствие гарантий безопасности стало причиной спецоперации на Украине, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В условиях сложившейся в мире ситуации на кону стоит само существование России. Такое мнение высказал помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, Запад подталкивает Россию к распаду. «На кону сегодня само существование России. Коллективный Запад подталкивает Россию к разрушению политической системы и распаду», — приводит телеканал «Звезда» заявление Владимира Мединского на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США планировали расколоть Россию. По его словам, Вашингтон собирался создать пять-шесть «новых стран», обладающих стратегическим вооружением. По мнению Медведева, следующей глобальной целью США мог стать Китай. Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщал, что Москве удалось сорвать антироссийский проект. Этому поспособствовали спецоперация РФ на Украине и признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украине утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что одной из ее причин стало желание Киева присоединиться к НАТО. До этого альянс и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Одним из его условий было нерасширение НАТО на восток. Путин обвинил альянс в обмане. По его словам, в 1990-е годы НАТО пообещало, что не будет распространяться на восток. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что отсутствие гарантий безопасности стало причиной спецоперации на Украине, передает RT.