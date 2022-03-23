Пермский завод обеспечит РФ дефицитным товаром

Пермские власти ищут новые делянки для завода, чтобы тот смог увеличить производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский завод ООО «Кама» (бывший «Кама картон») планирует увеличить производство мелованного картона. Об этом заявил на заседании правительства 24 марта губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Трансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край». По его словам, сейчас власти подбирают предприятию дополнительные лесные участки.

«Мелованный картон в наше время — это очень хорошее подспорье с точки зрения импортозамещения. [«Кама] — это единственное предприятие, которое обеспечивает потребности внутреннего рынка. Планы по расширению производства есть. Сейчас поставлена задача по подбору дополнительных участков леса, чтобы полностью обеспечить потребности страны в этой товарной продукции», — заявил Дмитрий Махонин.

Мощность завода составляет 220 тысяч тонн мелованного картона в год. Он используется в упаковке в пищевой промышленности. И 85 тысяч тонн мелованной и офсетной бумаги. Проект по производству мелованного картона был реализован при поддержке краевых властей. Он получил статус приоритетного инвестпроекта.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки пожаловались на существенное удорожание офисной бумаги и чековой ленты. Это произошло из-за нарушения логистических цепочек поставок на фоне веденных против РФ европейских санкций. Санкции были введены из-за начала Россией спецоперации на Украине, направленной против геноцида русских на Донбасе. По словам президента РФ Владимира Путина, они нацелены против граждан страны. Запад ведет экономическую, политическую и информационную войну с Россией, отметил Путин. Однако он утверждает, что ограничения ввели бы и без привязки к спецоперации.

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