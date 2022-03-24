НАТО создаст четыре боевые группы для противодействия России

24 марта 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

НАТО разместит боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры стран Североатлантического альянса решили создать четыре боевые группы в восточной части альянса для укрепления сил обороны и сдерживания. Вооруженные силы появятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Об этом сообщается в документе по итогам саммита стран-участниц в Брюсселе. «НАТО усилит восточное крыло альянса боевыми группами в Румынии, Болгарии и Венгрии. Союзники выразили намерение усиливать поддержку Украины, включая кибербезопасность и противостояние химическим и ядерным угрозам. Меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности альянса, нуждаются в соответствующих ресурсах. Союзники значительно увеличивают свои оборонные расходы», — приводит информацию из документа РИА «Новости». Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о проведении внеочередного саммита по вопросам безопасности Украины. Сама Украина отказалась от участия. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что в ходе саммита будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране. Известно, что президент США Джо Байден после этого планирует отправиться в Польшу, чтобы провести переговоры в Варшаве с главой страны Анджеем Дудой в связи с ситуацией на Украине. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Перед этим США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривали отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры стран Североатлантического альянса решили создать четыре боевые группы в восточной части альянса для укрепления сил обороны и сдерживания. Вооруженные силы появятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Об этом сообщается в документе по итогам саммита стран-участниц в Брюсселе. «НАТО усилит восточное крыло альянса боевыми группами в Румынии, Болгарии и Венгрии. Союзники выразили намерение усиливать поддержку Украины, включая кибербезопасность и противостояние химическим и ядерным угрозам. Меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности альянса, нуждаются в соответствующих ресурсах. Союзники значительно увеличивают свои оборонные расходы», — приводит информацию из документа РИА «Новости». Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о проведении внеочередного саммита по вопросам безопасности Украины. Сама Украина отказалась от участия. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что в ходе саммита будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране. Известно, что президент США Джо Байден после этого планирует отправиться в Польшу, чтобы провести переговоры в Варшаве с главой страны Анджеем Дудой в связи с ситуацией на Украине. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Перед этим США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривали отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU.