24 марта 2022

Жители Донбасса: перед отходом ВСУ пообещали разгромить село. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтер развозит еду и воду по селам. ДНР
Артиллеристов ВСУ предупреждения о живущих в домах людях не останавливало Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители села Степное юго-западнее Донецка пожаловались на украинских военных, пообещавших разгромить их село перед отступлением в марте. Освобожденное от ВСУ поселение было расстреляно артиллерией, передает корреспондент URA.RU места событий.

«Украинские военные, пока располагались в нашем селе, нам говорили: вы думаете, когда мы отступать будем — вам дома оставим? Так и получилось: 22 и 23 марта случились самые сильные обстрелы, мне хату до конца разбили», — говорит один из жителей Степного.

Местные жители рассказали, что во время наступления армии ДНР войска Украины, ранее расквартированные в Степном, вышли из населенного пункта и расстреляли его из пушек. Случилось это в тот момент, когда донецкие военные зашли в село. Аналогичную тактику ВСУ и украинские национальные батальоны применяли на Донбассе повсеместно, уничтожая дома и социальную инфраструктуру. Так происходило, в частности, в Волновахе, которую освободили в середине марта.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».

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Жители села Степное юго-западнее Донецка пожаловались на украинских военных, пообещавших разгромить их село перед отступлением в марте. Освобожденное от ВСУ поселение было расстреляно артиллерией, передает корреспондент URA.RU места событий. «Украинские военные, пока располагались в нашем селе, нам говорили: вы думаете, когда мы отступать будем — вам дома оставим? Так и получилось: 22 и 23 марта случились самые сильные обстрелы, мне хату до конца разбили», — говорит один из жителей Степного. Местные жители рассказали, что во время наступления армии ДНР войска Украины, ранее расквартированные в Степном, вышли из населенного пункта и расстреляли его из пушек. Случилось это в тот момент, когда донецкие военные зашли в село. Аналогичную тактику ВСУ и украинские национальные батальоны применяли на Донбассе повсеместно, уничтожая дома и социальную инфраструктуру. Так происходило, в частности, в Волновахе, которую освободили в середине марта. Спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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