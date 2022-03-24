Жители села Степное юго-западнее Донецка пожаловались на украинских военных, пообещавших разгромить их село перед отступлением в марте. Освобожденное от ВСУ поселение было расстреляно артиллерией, передает корреспондент URA.RU места событий.
«Украинские военные, пока располагались в нашем селе, нам говорили: вы думаете, когда мы отступать будем — вам дома оставим? Так и получилось: 22 и 23 марта случились самые сильные обстрелы, мне хату до конца разбили», — говорит один из жителей Степного.
Местные жители рассказали, что во время наступления армии ДНР войска Украины, ранее расквартированные в Степном, вышли из населенного пункта и расстреляли его из пушек. Случилось это в тот момент, когда донецкие военные зашли в село. Аналогичную тактику ВСУ и украинские национальные батальоны применяли на Донбассе повсеместно, уничтожая дома и социальную инфраструктуру. Так происходило, в частности, в Волновахе, которую освободили в середине марта.
Спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».
Жители села Степное юго-западнее Донецка пожаловались на украинских военных, пообещавших разгромить их село перед отступлением в марте. Освобожденное от ВСУ поселение было расстреляно артиллерией, передает корреспондент URA.RU места событий. «Украинские военные, пока располагались в нашем селе, нам говорили: вы думаете, когда мы отступать будем — вам дома оставим? Так и получилось: 22 и 23 марта случились самые сильные обстрелы, мне хату до конца разбили», — говорит один из жителей Степного. Местные жители рассказали, что во время наступления армии ДНР войска Украины, ранее расквартированные в Степном, вышли из населенного пункта и расстреляли его из пушек. Случилось это в тот момент, когда донецкие военные зашли в село. Аналогичную тактику ВСУ и украинские национальные батальоны применяли на Донбассе повсеместно, уничтожая дома и социальную инфраструктуру. Так происходило, в частности, в Волновахе, которую освободили в середине марта. Спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».