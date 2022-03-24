Жители Донбасса: перед отходом ВСУ пообещали разгромить село. Видео

25 марта 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

Артиллеристов ВСУ предупреждения о живущих в домах людях не останавливало Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители села Степное юго-западнее Донецка пожаловались на украинских военных, пообещавших разгромить их село перед отступлением в марте. Освобожденное от ВСУ поселение было расстреляно артиллерией, передает корреспондент URA.RU места событий. «Украинские военные, пока располагались в нашем селе, нам говорили: вы думаете, когда мы отступать будем — вам дома оставим? Так и получилось: 22 и 23 марта случились самые сильные обстрелы, мне хату до конца разбили», — говорит один из жителей Степного. Местные жители рассказали, что во время наступления армии ДНР войска Украины, ранее расквартированные в Степном, вышли из населенного пункта и расстреляли его из пушек. Случилось это в тот момент, когда донецкие военные зашли в село. Аналогичную тактику ВСУ и украинские национальные батальоны применяли на Донбассе повсеместно, уничтожая дома и социальную инфраструктуру. Так происходило, в частности, в Волновахе, которую освободили в середине марта. Спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители села Степное юго-западнее Донецка пожаловались на украинских военных, пообещавших разгромить их село перед отступлением в марте. Освобожденное от ВСУ поселение было расстреляно артиллерией, передает корреспондент URA.RU места событий. «Украинские военные, пока располагались в нашем селе, нам говорили: вы думаете, когда мы отступать будем — вам дома оставим? Так и получилось: 22 и 23 марта случились самые сильные обстрелы, мне хату до конца разбили», — говорит один из жителей Степного. Местные жители рассказали, что во время наступления армии ДНР войска Украины, ранее расквартированные в Степном, вышли из населенного пункта и расстреляли его из пушек. Случилось это в тот момент, когда донецкие военные зашли в село. Аналогичную тактику ВСУ и украинские национальные батальоны применяли на Донбассе повсеместно, уничтожая дома и социальную инфраструктуру. Так происходило, в частности, в Волновахе, которую освободили в середине марта. Спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».