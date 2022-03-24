Бастрыкин: СК РФ возбудил дело о разработке биооружия на Украине

25 марта 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Бастрыкин: СК возбудил дело о разработке Украиной биооружия массового поражения Фото: Официальный сайт Президента РФ Следственный комитет (СК РФ) возбудил уголовное дело о разработке Украиной биологического оружия массового поражения при поддержке США. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы, а в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего», — сказал он, передает ТАСС. По словам Бастрыкина, западные страны отрицают их наличие. Председатель СК напомнил о выступлениях некоторых представителей Америки, которые утверждали обратное. Он отметил, что сложно представить, что было бы, если бы эти объекты продолжили свою деятельность. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий, однако сама страна никогда не владела ими. В Минобороны РФ уже сообщали, что лаборатории на Украине работали с возбудителями опасных болезней таких как: чума, дизентерия, сибирская язва. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что этот факт пытались скрыть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала Украине уничтожить опасные патогены для предотвращения утечки. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь опровергает факты разработки биооружия. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Минобороны готово предоставить доказательства причастности США к разработке биооружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет (СК РФ) возбудил уголовное дело о разработке Украиной биологического оружия массового поражения при поддержке США. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы, а в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего», — сказал он, передает ТАСС. По словам Бастрыкина, западные страны отрицают их наличие. Председатель СК напомнил о выступлениях некоторых представителей Америки, которые утверждали обратное. Он отметил, что сложно представить, что было бы, если бы эти объекты продолжили свою деятельность. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий, однако сама страна никогда не владела ими. В Минобороны РФ уже сообщали, что лаборатории на Украине работали с возбудителями опасных болезней таких как: чума, дизентерия, сибирская язва. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что этот факт пытались скрыть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала Украине уничтожить опасные патогены для предотвращения утечки. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь опровергает факты разработки биооружия. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Минобороны готово предоставить доказательства причастности США к разработке биооружия.