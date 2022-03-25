В США умер тигр Путин

Тигр умер от сердечного приступа. Фото из архива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В зоопарке Миннесоты (США) погиб 12-летний амурский тигр по кличке Путин. Тигр умер внезапно во время проведения медицинской процедуры, сообщает CBS Minnesota.

«Несмотря на экстренные усилия ветеринаров, специалистов и работников зоопарка, он не выжил», — передает CBS Minnesota заявление зоопарка. Сообщается, что у тигра произошел сердечный приступ.

Тигр Путин проходил профилактическую процедуру по проверке здоровья. В зоопарке отметили, что разведение собров и тигров имеет очень большое значение, так как они находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что тигр по кличке Путин жил в зоопарке Миннесоты несколько лет. Первое упоминание о нем появилось в 2018 году.