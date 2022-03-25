В Приморье спасатели сняли со стены дома «бабушку-паука». Видео

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Пожарные Спасатели Архив Челябинск, мчс, пожарный, вышка, подъемник, лестница
Спасатели выясняют, как старушка забралась на кондиционер Фото:

В приморском городе Партизанск сотрудники МЧС сняли с кондиционера на стене больницы 73-летнею пенсионерку. Бабушка проходила лечение в медицинском учреждении.

«В приморском городе Партизанске спасатели сняли 73-летнюю бабушку с кондиционера на стене дома. Как она там оказалось, понять невозможно», — пишет «Ридус».

Как сообщили врачи больницы, бабушка с трудом ходит и у нее плохо работают руки. Сейчас спасатели выясняют, как бабука смогла забраться на кондиционер. Прохожие назвали пенсионерку «бабушкой-пауком».

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В приморском городе Партизанск сотрудники МЧС сняли с кондиционера на стене больницы 73-летнею пенсионерку. Бабушка проходила лечение в медицинском учреждении. «В приморском городе Партизанске спасатели сняли 73-летнюю бабушку с кондиционера на стене дома. Как она там оказалось, понять невозможно», — пишет «Ридус». Как сообщили врачи больницы, бабушка с трудом ходит и у нее плохо работают руки. Сейчас спасатели выясняют, как бабука смогла забраться на кондиционер. Прохожие назвали пенсионерку «бабушкой-пауком».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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