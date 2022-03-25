Спасатели выясняют, как старушка забралась на кондиционер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В приморском городе Партизанск сотрудники МЧС сняли с кондиционера на стене больницы 73-летнею пенсионерку. Бабушка проходила лечение в медицинском учреждении.

«В приморском городе Партизанске спасатели сняли 73-летнюю бабушку с кондиционера на стене дома. Как она там оказалось, понять невозможно», — пишет «Ридус».

Как сообщили врачи больницы, бабушка с трудом ходит и у нее плохо работают руки. Сейчас спасатели выясняют, как бабука смогла забраться на кондиционер. Прохожие назвали пенсионерку «бабушкой-пауком».