В Челябинской области установили сроки весенней охоты

Через две недели челябинские охотники смогут выйти в лес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Весенняя охота в Челябинской области начнется с 8 апреля и завершится 3 мая. Об этом сообщили URA.RU в министерстве экологии Челябинской области. При этом сроки охоты на территории различных муниципалитетов будут зависеть от вида дичи и климатической зоны.

Так, в южных районах (Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Чесменский районы) с 8 апреля разрешена охота на самцов тетерева, с 9 апреля — на селезней, уток и на гусей (белолобого, гуменника — не относящихся к краснокнижным).

В центральной части региона (Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский районы, а также Копейск, Чебаркуль и Южноуральск) с 15 апреля начинается охота на самцов тетерева и глухаря. С 16 апреля — на селезней, уток и на гусей (белолобого, гуменника).

В северных районах (Ашинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский, Саткинский районы, а также Верхний Уфалей, Златоуст, Карабаш, Кыштым, Миасс, Снежинск, Усть-Катав) с 23 апреля откроется охота на селезней, а с 24 апреля — охота на самцов тетерева и глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге.

Каждый вид охоты продлится 10 календарных дней. Однако охотиться на селезней с живой подсадной уткой можно будет во всех охотничьих угодьях с 9 апреля в течение 30 календарных дней.

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