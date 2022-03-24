Из-за аварии в центре Тюмени ограничили движение на 12 дней

Для ремонта коллектора придется вскрыть дорожное полотно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорожное движение ограничили на улице Немцова в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Причиной ограничений стала авария напорного коллектора.

«Движение автотранспорта по улице Немцова в границах улиц Осипенко — Таборная ограничено для проведения ремонтно-восстановительных работ. Наиболее вероятной причиной повреждения трубопровода является засор в колодце-гасителе, который при благоустройстве улицы Немцова оказался „закатан“ в асфальт. Для решения проблемы нам предстоит вскрыть дорожное полотно, найти и прочистить колодец, а также найти и устранить повреждение коллектора», — приводит мэрия комментарий компании «Росводоканал Тюмень».

По данным администрации, в восстановлении коллектора задействована вся необходимая техника и оборудование. Согласно графику, работы планируются до 5 апреля.