24 марта 2022
23 марта 2022

Из-за аварии в центре Тюмени ограничили движение на 12 дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Провал дороги, авария канализационного коллектора. Челябинск, провал, яма, жкх, ремонт канализации, куйбышева7, авария канализации, канализационный коллектор
Для ремонта коллектора придется вскрыть дорожное полотно Фото:

Дорожное движение ограничили на улице Немцова в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Причиной ограничений стала авария напорного коллектора.

«Движение автотранспорта по улице Немцова в границах улиц Осипенко — Таборная ограничено для проведения ремонтно-восстановительных работ. Наиболее вероятной причиной повреждения трубопровода является засор в колодце-гасителе, который при благоустройстве улицы Немцова оказался „закатан“ в асфальт. Для решения проблемы нам предстоит вскрыть дорожное полотно, найти и прочистить колодец, а также найти и устранить повреждение коллектора», — приводит мэрия комментарий компании «Росводоканал Тюмень».

По данным администрации, в восстановлении коллектора задействована вся необходимая техника и оборудование. Согласно графику, работы планируются до 5 апреля.

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Дорожное движение ограничили на улице Немцова в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Причиной ограничений стала авария напорного коллектора. «Движение автотранспорта по улице Немцова в границах улиц Осипенко — Таборная ограничено для проведения ремонтно-восстановительных работ. Наиболее вероятной причиной повреждения трубопровода является засор в колодце-гасителе, который при благоустройстве улицы Немцова оказался „закатан“ в асфальт. Для решения проблемы нам предстоит вскрыть дорожное полотно, найти и прочистить колодец, а также найти и устранить повреждение коллектора», — приводит мэрия комментарий компании «Росводоканал Тюмень». По данным администрации, в восстановлении коллектора задействована вся необходимая техника и оборудование. Согласно графику, работы планируются до 5 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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