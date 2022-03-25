Комплекс обладает высокой точностью и значительной дальностью стрельбы Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

База иностранных наемников на Украине уничтожена с помощью оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Объект военной инфраструктуры оказался полностью разрушен», — сообщает агентство Nation News со ссылкой на российское военное ведомство. По словам начальника расчета установки, ракетой поразили здание, где располагался иностранный легион, и тренировочную базу. «Была применена фугасная проникающая боевая часть. Здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено», — сообщил он.

Как пишет «Российская газета», ОТРК «Искандер» предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по важнейшим целям в тылу противника. Комплекс обладает высокой точностью и значительной дальностью стрельбы.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов. Командир ведущего экипажа разведывательно-ударного вертолета Ка-52 рассказал, как ударные вертолеты под его руководством обнаружили противника. Летчики полностью уничтожили объекты военной инфраструктуры украинских националистов, бронетранспортеры и другую технику, передает Пятый канал.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Войска Минобороны РФ наносят высокоточные удары, уничтожая объекты военной инфраструктуры ВСУ и боевую технику, стараясь не причинять разрушения гражданским зданиям.

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