В Кремле ответили на слова Байдена об идее Путина развалить НАТО

25 марта 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Романтические отношения с НАТО давно закончились, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU НАТО воспринимается Россией как «инструмент конфронтации». И такое отношение к альянсу российские власти никогда не скрывали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы не скрывали наше отношение [к НАТО]. Хотя был у нас был романтический период в отношениях с НАТО: известный саммит в Практика-ди-Маре, который еще организован был Сильвио Берлускони, подписание совместных бумаг, создание и запуск механизма диалога Россия-НАТО — все это было. Этот романтический период позади, и на смену романтике пришли трудовые будни. А трудовые будни, рутинные отношения заключаются в том, что НАТО как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути. Так мы к НАТО относились, так мы к НАТО и относимся», — заявил Песков. На встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет развалить НАТО. Он объяснил это тем, что Путину легче иметь дело с независимыми странами, а не с объединенными в союз государствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО воспринимается Россией как «инструмент конфронтации». И такое отношение к альянсу российские власти никогда не скрывали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы не скрывали наше отношение [к НАТО]. Хотя был у нас был романтический период в отношениях с НАТО: известный саммит в Практика-ди-Маре, который еще организован был Сильвио Берлускони, подписание совместных бумаг, создание и запуск механизма диалога Россия-НАТО — все это было. Этот романтический период позади, и на смену романтике пришли трудовые будни. А трудовые будни, рутинные отношения заключаются в том, что НАТО как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути. Так мы к НАТО относились, так мы к НАТО и относимся», — заявил Песков. На встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет развалить НАТО. Он объяснил это тем, что Путину легче иметь дело с независимыми странами, а не с объединенными в союз государствами.