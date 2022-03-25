В Кремле рассказали о будущем Сбербанка в условиях санкций. «Ковровое санкциометание»

25 марта 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил об отсутствии угрозы банковскому сектору РФ из-за санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, введенные в отношении главы Сбербанка Германа Грефа в этом «ковровом санкциометании», никак не отразятся на работе кредитной организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России. Кремль видит отчаянные действия по ковровому санкциометанию. Когда мы видим наших предпринимателей, наших известных визионеров, в отношении которых вводятся санкции. Это трудно понять умом, трудно обосновать с точки зрения права. Убеждены, что это никоим образом не скажется на Сбербанке. Этот банк — один из банков мирового уровня, и даже в условиях санаций в масштабе России он будет продолжать свою деятельность. Надеемся, будет продолжать инновационную деятельность», — отметил Песков на конференц-колле. Днем ранее, 24 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы. Также меры коснутся десятков оборонных предприятий РФ и персонально главы Сбера Германа Грефа. Российский Центробанк в ответ на заморозку части своих золотовалютных резервов Западом ввел ограничения на движение средств в недружественные страны, отмечает RT. Запрет коснется продажи ценных бумаг иностранными инвесторами и вывода ими средств из российской финансовой системы, передает телеканал 360. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи. Для граждан увеличат прожиточный минимум, МРОТ, соцвыплаты и пенсии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции, введенные в отношении главы Сбербанка Германа Грефа в этом «ковровом санкциометании», никак не отразятся на работе кредитной организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России. Кремль видит отчаянные действия по ковровому санкциометанию. Когда мы видим наших предпринимателей, наших известных визионеров, в отношении которых вводятся санкции. Это трудно понять умом, трудно обосновать с точки зрения права. Убеждены, что это никоим образом не скажется на Сбербанке. Этот банк — один из банков мирового уровня, и даже в условиях санаций в масштабе России он будет продолжать свою деятельность. Надеемся, будет продолжать инновационную деятельность», — отметил Песков на конференц-колле. Днем ранее, 24 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы. Также меры коснутся десятков оборонных предприятий РФ и персонально главы Сбера Германа Грефа. Российский Центробанк в ответ на заморозку части своих золотовалютных резервов Западом ввел ограничения на движение средств в недружественные страны, отмечает RT. Запрет коснется продажи ценных бумаг иностранными инвесторами и вывода ими средств из российской финансовой системы, передает телеканал 360. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи. Для граждан увеличат прожиточный минимум, МРОТ, соцвыплаты и пенсии.