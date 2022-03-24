Куйвашев утвердил для мэров правила работы в военное время

25 марта 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев утвердил положение о работе в мирное и военное время Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти городов Свердловской области получили рекомендации по обеспечению работы ключевых предприятий, необходимых для выживания людей в условиях военных конфликтов, вследствие этих конфликтов и при чрезвычайных ситуациях. Соответствующее «положение о работе в мирное и военное время» утвердил губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть в распоряжении URA.RU. «Утвердить положение о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, в мирное и военное время. Рекомендовать органам местного самоуправления <…> руководствоваться положением», — говорится в постановлении за подписью Куйвашева. Ответственным за исполнение назначен вице-губернатор Олег Чемезов. В документе перечислены меры, которые обязаны провести предприятия. Например, повысить защиту персонала от современных средств поражения, повысить надежность систем энерго- и водоснабжения, подготовиться к восстановлению нарушенного производства. Распространяется положение на пять видов организаций: имеющие важное экономическое значение, имеющие мобилизационный заказ, представляющие потенциальную опасность возникновения ЧС, имеющие уникальные исторические объекты, а также обеспечивающие жизнедеятельность населения. В пресс-службе губернатора пояснили URA.RU, что постановление является «абсолютно рядовым документом». «Его необходимо было принять для того, чтобы привести законодательство региона в соответствие федеральному законодательству, которое было скорректировано еще раньше. Полномочия же у субъектов РФ по повышению устойчивости функционирования организаций существуют с 1998 года», — заключили представители Куйвашева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти городов Свердловской области получили рекомендации по обеспечению работы ключевых предприятий, необходимых для выживания людей в условиях военных конфликтов, вследствие этих конфликтов и при чрезвычайных ситуациях. Соответствующее «положение о работе в мирное и военное время» утвердил губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть в распоряжении URA.RU. «Утвердить положение о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, в мирное и военное время. Рекомендовать органам местного самоуправления <…> руководствоваться положением», — говорится в постановлении за подписью Куйвашева. Ответственным за исполнение назначен вице-губернатор Олег Чемезов. В документе перечислены меры, которые обязаны провести предприятия. Например, повысить защиту персонала от современных средств поражения, повысить надежность систем энерго- и водоснабжения, подготовиться к восстановлению нарушенного производства. Распространяется положение на пять видов организаций: имеющие важное экономическое значение, имеющие мобилизационный заказ, представляющие потенциальную опасность возникновения ЧС, имеющие уникальные исторические объекты, а также обеспечивающие жизнедеятельность населения. В пресс-службе губернатора пояснили URA.RU, что постановление является «абсолютно рядовым документом». «Его необходимо было принять для того, чтобы привести законодательство региона в соответствие федеральному законодательству, которое было скорректировано еще раньше. Полномочия же у субъектов РФ по повышению устойчивости функционирования организаций существуют с 1998 года», — заключили представители Куйвашева.