24 марта 2022

Пермский школьник ограбил DNS ради виртуальной реальности

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, днс, бытовая техника, dns, магазин dns
Полицию сотрудники магазина вызывать не стали Фото:

Пермский школьник в одном из магазинов DNS украл VR-очки (виртуальной реальности). Об этом сообщил telegram-канал Ural MASH.

«В магазине долго ходил вокруг цели, выбирая подходящий момент. Прямо под камерами пацан схватил коробку с заветными очками, засунул под куртку и смылся», — пишут в telegram-канале.

Сотрудники магазина быстро заметили пропажу, но в полицию обращаться не стали. Надеются, что родители мальчика сами выйдут на связь.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк ограбил тюменский магазин с игрушечным пистолетом. Он похитил из кассы 32 тысячи рублей.

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Пермский школьник в одном из магазинов DNS украл VR-очки (виртуальной реальности). Об этом сообщил telegram-канал Ural MASH. «В магазине долго ходил вокруг цели, выбирая подходящий момент. Прямо под камерами пацан схватил коробку с заветными очками, засунул под куртку и смылся», — пишут в telegram-канале. Сотрудники магазина быстро заметили пропажу, но в полицию обращаться не стали. Надеются, что родители мальчика сами выйдут на связь. Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк ограбил тюменский магазин с игрушечным пистолетом. Он похитил из кассы 32 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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