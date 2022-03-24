Пермский школьник ограбил DNS ради виртуальной реальности

Полицию сотрудники магазина вызывать не стали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский школьник в одном из магазинов DNS украл VR-очки (виртуальной реальности). Об этом сообщил telegram-канал Ural MASH.

«В магазине долго ходил вокруг цели, выбирая подходящий момент. Прямо под камерами пацан схватил коробку с заветными очками, засунул под куртку и смылся», — пишут в telegram-канале.

Сотрудники магазина быстро заметили пропажу, но в полицию обращаться не стали. Надеются, что родители мальчика сами выйдут на связь.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк ограбил тюменский магазин с игрушечным пистолетом. Он похитил из кассы 32 тысячи рублей.