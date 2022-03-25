Власти разрешат россиянам иметь два места работы

25 марта 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники смогут заключить новый трудовой договор без увольнения Фото: Анна Майорова © URA.RU В России предлагают разрешить россиянам устраиваться на новое место работы без ухода с предыдущего. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. «Проектом предусматривается возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы, при этом действие трудового договора будет приостановлено. Положения, установленные проектом постановления, носят временный характер и будут применяться до 31 декабря 2022 года», — сообщили в аппарате Голиковой, передает «Интерфакс». С новым работодателем будут заключать срочный трудовой договор, который можно будет продлить по взаимному согласию. Работника могут перевести только по его желанию, это не повлияет на предоставление отпуска и трудовых гарантий, сообщили в аппарате Голиковой. В аппарате заявили, что нововведения помогут работникам сохранить высокий уровень дохода, а компаниям не потерять сотрудников. Ранее в правительстве РФ подписали постановление об оплате субсидий российским компаниям за трудоустройство молодежи до 30 лет. Также работодателям будут платить за устройство выпускников вузов и колледжей без опыта работы, молодежи без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, а также родителей несовершеннолетних детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России предлагают разрешить россиянам устраиваться на новое место работы без ухода с предыдущего. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. «Проектом предусматривается возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы, при этом действие трудового договора будет приостановлено. Положения, установленные проектом постановления, носят временный характер и будут применяться до 31 декабря 2022 года», — сообщили в аппарате Голиковой, передает «Интерфакс». С новым работодателем будут заключать срочный трудовой договор, который можно будет продлить по взаимному согласию. Работника могут перевести только по его желанию, это не повлияет на предоставление отпуска и трудовых гарантий, сообщили в аппарате Голиковой. В аппарате заявили, что нововведения помогут работникам сохранить высокий уровень дохода, а компаниям не потерять сотрудников. Ранее в правительстве РФ подписали постановление об оплате субсидий российским компаниям за трудоустройство молодежи до 30 лет. Также работодателям будут платить за устройство выпускников вузов и колледжей без опыта работы, молодежи без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, а также родителей несовершеннолетних детей.