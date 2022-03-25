Власти разрешат россиянам иметь два места работы

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Интервью с Элеонорой Расуловой. Екатеринбург, офис, областное телевидение, работа в офисе, отв
Сотрудники смогут заключить новый трудовой договор без увольнения Фото:

В России предлагают разрешить россиянам устраиваться на новое место работы без ухода с предыдущего. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Проектом предусматривается возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы, при этом действие трудового договора будет приостановлено. Положения, установленные проектом постановления, носят временный характер и будут применяться до 31 декабря 2022 года», — сообщили в аппарате Голиковой, передает «Интерфакс».

С новым работодателем будут заключать срочный трудовой договор, который можно будет продлить по взаимному согласию. Работника могут перевести только по его желанию, это не повлияет на предоставление отпуска и трудовых гарантий, сообщили в аппарате Голиковой. В аппарате заявили, что нововведения помогут работникам сохранить высокий уровень дохода, а компаниям не потерять сотрудников.

Ранее в правительстве РФ подписали постановление об оплате субсидий российским компаниям за трудоустройство молодежи до 30 лет. Также работодателям будут платить за устройство выпускников вузов и колледжей без опыта работы, молодежи без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, а также родителей несовершеннолетних детей.

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В России предлагают разрешить россиянам устраиваться на новое место работы без ухода с предыдущего. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. «Проектом предусматривается возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы, при этом действие трудового договора будет приостановлено. Положения, установленные проектом постановления, носят временный характер и будут применяться до 31 декабря 2022 года», — сообщили в аппарате Голиковой, передает «Интерфакс». С новым работодателем будут заключать срочный трудовой договор, который можно будет продлить по взаимному согласию. Работника могут перевести только по его желанию, это не повлияет на предоставление отпуска и трудовых гарантий, сообщили в аппарате Голиковой. В аппарате заявили, что нововведения помогут работникам сохранить высокий уровень дохода, а компаниям не потерять сотрудников. Ранее в правительстве РФ подписали постановление об оплате субсидий российским компаниям за трудоустройство молодежи до 30 лет. Также работодателям будут платить за устройство выпускников вузов и колледжей без опыта работы, молодежи без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, а также родителей несовершеннолетних детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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