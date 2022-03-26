В ВЭБ назвали единственный способ избежать падения пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, зарплата, мелочь, монеты, бюджет, доходы, финансы, пенсия, банкноты, деньги, рубли, накопления, сбережения, средства
Необходимо провести индексацию выплат почти 50 млн россиян, считают аналитики ВЭБ.РФ Фото:

Срочная индексация пенсий на 8%, сверх уже проведенной индексации на 8,6%, единственный способ помочь пенсионерам избежать финансовых потерь из-за инфляции. Такое мнение высказали аналитики госкорпорации ВЭБ.РФ.

«Индексация пенсий дополнительно на 8% в 2022 году, сверх уже проведенной индексации на 8,6%, должна компенсировать потери от инфляции. Это же касается „целевых“ бюджетников, военнослужащих и работников правоохранительных органов. Всего около 50 млн человек», — приводит РБК данные ВЭБ.РФ.

Ранее в Центробанке пообещали, что к 2024 году инфляция опустится до 4%. По оценкам Минэкономразвития, сейчас годовая инфляция составляет 14,5%. На фоне роста инфляции в Минтруда РФ сообщили, что с 1 апреля на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии, пишет RT. Министр обороны Сергей Шойгу также сообщил, что все обязательства по индексации перед военными будут выполнены.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Срочная индексация пенсий на 8%, сверх уже проведенной индексации на 8,6%, единственный способ помочь пенсионерам избежать финансовых потерь из-за инфляции. Такое мнение высказали аналитики госкорпорации ВЭБ.РФ. «Индексация пенсий дополнительно на 8% в 2022 году, сверх уже проведенной индексации на 8,6%, должна компенсировать потери от инфляции. Это же касается „целевых“ бюджетников, военнослужащих и работников правоохранительных органов. Всего около 50 млн человек», — приводит РБК данные ВЭБ.РФ. Ранее в Центробанке пообещали, что к 2024 году инфляция опустится до 4%. По оценкам Минэкономразвития, сейчас годовая инфляция составляет 14,5%. На фоне роста инфляции в Минтруда РФ сообщили, что с 1 апреля на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии, пишет RT. Министр обороны Сергей Шойгу также сообщил, что все обязательства по индексации перед военными будут выполнены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...