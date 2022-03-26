В ВЭБ назвали единственный способ избежать падения пенсий

26 марта 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Необходимо провести индексацию выплат почти 50 млн россиян, считают аналитики ВЭБ.РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Срочная индексация пенсий на 8%, сверх уже проведенной индексации на 8,6%, единственный способ помочь пенсионерам избежать финансовых потерь из-за инфляции. Такое мнение высказали аналитики госкорпорации ВЭБ.РФ. «Индексация пенсий дополнительно на 8% в 2022 году, сверх уже проведенной индексации на 8,6%, должна компенсировать потери от инфляции. Это же касается „целевых“ бюджетников, военнослужащих и работников правоохранительных органов. Всего около 50 млн человек», — приводит РБК данные ВЭБ.РФ. Ранее в Центробанке пообещали, что к 2024 году инфляция опустится до 4%. По оценкам Минэкономразвития, сейчас годовая инфляция составляет 14,5%. На фоне роста инфляции в Минтруда РФ сообщили, что с 1 апреля на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии, пишет RT. Министр обороны Сергей Шойгу также сообщил, что все обязательства по индексации перед военными будут выполнены. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Срочная индексация пенсий на 8%, сверх уже проведенной индексации на 8,6%, единственный способ помочь пенсионерам избежать финансовых потерь из-за инфляции. Такое мнение высказали аналитики госкорпорации ВЭБ.РФ. «Индексация пенсий дополнительно на 8% в 2022 году, сверх уже проведенной индексации на 8,6%, должна компенсировать потери от инфляции. Это же касается „целевых“ бюджетников, военнослужащих и работников правоохранительных органов. Всего около 50 млн человек», — приводит РБК данные ВЭБ.РФ. Ранее в Центробанке пообещали, что к 2024 году инфляция опустится до 4%. По оценкам Минэкономразвития, сейчас годовая инфляция составляет 14,5%. На фоне роста инфляции в Минтруда РФ сообщили, что с 1 апреля на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии, пишет RT. Министр обороны Сергей Шойгу также сообщил, что все обязательства по индексации перед военными будут выполнены.