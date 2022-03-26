26 марта 2022
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Челябинские хоккеисты вышли в полуфинал Кубка Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейный матч Трактор - Динамо. Челябинск, голкипер, хк динамо, вратарь, атака, опасный момент, хк трактор, хоккей
ХК «Трактор» стал полуфиналистом Кубка Гагарина Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» победил «Салават Юлаев» из Уфы и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла на «Уфа-Арене».

«Хоккеисты „Трактора“ стали полуфиналистами плей-офф КХЛ. В воскресенье челябинцы одолели соперника в Уфе со счетом 2:1 и выиграли серию — 4-2», — сообщает портал Sport24. За выход в финал Кубка «Трактор» будет бороться с победителем из пары «Металлург» — «Авангард». На данный момент счет в этой серии 3-2 в пользу команды из Магнитогорска.

Ранее Президент России Владимир Путин наградил пятерых хоккеистов из Челябинской области за вклад в завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх в Пекине. За заслуги перед отечеством были награждены и игроки клуба «Трактор» — Сергей Телегин и Владимир Ткачев.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» победил «Салават Юлаев» из Уфы и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла на «Уфа-Арене». «Хоккеисты „Трактора“ стали полуфиналистами плей-офф КХЛ. В воскресенье челябинцы одолели соперника в Уфе со счетом 2:1 и выиграли серию — 4-2», — сообщает портал Sport24. За выход в финал Кубка «Трактор» будет бороться с победителем из пары «Металлург» — «Авангард». На данный момент счет в этой серии 3-2 в пользу команды из Магнитогорска. Ранее Президент России Владимир Путин наградил пятерых хоккеистов из Челябинской области за вклад в завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх в Пекине. За заслуги перед отечеством были награждены и игроки клуба «Трактор» — Сергей Телегин и Владимир Ткачев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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