Челябинские хоккеисты вышли в полуфинал Кубка Гагарина

ХК «Трактор» стал полуфиналистом Кубка Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» победил «Салават Юлаев» из Уфы и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла на «Уфа-Арене».

«Хоккеисты „Трактора“ стали полуфиналистами плей-офф КХЛ. В воскресенье челябинцы одолели соперника в Уфе со счетом 2:1 и выиграли серию — 4-2», — сообщает портал Sport24 . За выход в финал Кубка «Трактор» будет бороться с победителем из пары «Металлург» — «Авангард». На данный момент счет в этой серии 3-2 в пользу команды из Магнитогорска.

Ранее Президент России Владимир Путин наградил пятерых хоккеистов из Челябинской области за вклад в завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх в Пекине. За заслуги перед отечеством были награждены и игроки клуба «Трактор» — Сергей Телегин и Владимир Ткачев.