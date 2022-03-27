Депутат рассказал об иностранных компаниях, оставшихся в РФ

27 марта 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

В Подмосковье работают 170 иностранных компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU В Подмосковье 170 иностранных компаний, которые на данный момент продолжают функционировать и обеспечивать десятки человек рабочими местами, несмотря на санкции Запада. Об этом заявил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он также отметил, что ситуация с занятостью в регионе остается стабильной. По словам Голубева, в 170 компаниях работают десятки тысяч человек, однако даже если предприятия закроются, у граждан будут рабочие места. «Еще нужно понимать, что сейчас в нашем регионе открыты более 70 тысяч вакансий! Это сферы ЖКХ, инженерии, медицины, IT-индустрия, сфера услуг. Вакансии разные, на любой вкус. Так что, если даже что-то и произойдет, без работы жители Московской области точно не останутся», — рассказал он «Подмосковью сегодня». Депутат также отметил, что региональные власти уже выделили миллиард рублей на социальные контракты. Теперь человек, оставшийся без работы, может получить субсидию на открытие своего бизнеса или переобучение на новую специальность. Кроме того, Голубев дал совет строительным компаниям, которые остановили свои проекты из-за роста цен на стройматериалы. По его словам, чтобы выйти из кризиса, им необходимо перестроить свои логистические цепочки и переориентироваться на поставку материалов с адекватными ценами из стран СНГ и Востока. Украина, США, страны Евросоюза и ряд других государств начали вводить масштабные санкции против России в знак несогласия с проведением спецоперации РФ на Украине. Россия начала вынужденную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Позже российский глава заявлял, что экономические ограничения в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. По его словам, целью Запада является уничтожение экономики России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Подмосковье 170 иностранных компаний, которые на данный момент продолжают функционировать и обеспечивать десятки человек рабочими местами, несмотря на санкции Запада. Об этом заявил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он также отметил, что ситуация с занятостью в регионе остается стабильной. По словам Голубева, в 170 компаниях работают десятки тысяч человек, однако даже если предприятия закроются, у граждан будут рабочие места. «Еще нужно понимать, что сейчас в нашем регионе открыты более 70 тысяч вакансий! Это сферы ЖКХ, инженерии, медицины, IT-индустрия, сфера услуг. Вакансии разные, на любой вкус. Так что, если даже что-то и произойдет, без работы жители Московской области точно не останутся», — рассказал он «Подмосковью сегодня». Депутат также отметил, что региональные власти уже выделили миллиард рублей на социальные контракты. Теперь человек, оставшийся без работы, может получить субсидию на открытие своего бизнеса или переобучение на новую специальность. Кроме того, Голубев дал совет строительным компаниям, которые остановили свои проекты из-за роста цен на стройматериалы. По его словам, чтобы выйти из кризиса, им необходимо перестроить свои логистические цепочки и переориентироваться на поставку материалов с адекватными ценами из стран СНГ и Востока. Украина, США, страны Евросоюза и ряд других государств начали вводить масштабные санкции против России в знак несогласия с проведением спецоперации РФ на Украине. Россия начала вынужденную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Позже российский глава заявлял, что экономические ограничения в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. По его словам, целью Запада является уничтожение экономики России.