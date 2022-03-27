Фиктивные невесты получали за вступление в брак определенную плату Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В распоряжении URA.RU оказалось видео, на котором пара в городе Реж Свердловской области подает документы для заключения фиктивного брака. Как отметил URA.RU источник в силовых структурах, этот случай отличается от большинства, потому что фиктивные отношения с иностранкой оформил местный житель.

На кадрах видно, как пара заходит в кабинет МФЦ и протягивает оператору документы. Мужчина сообщает, что они хотят со спутницей расписаться. На вопрос — «Ранее в брак вступали?», он отвечает: «Нет». Его подруга при этом хранит молчание.

«Чаще всего фиктивные браки заключают женщины с мужчинами-иностранцами. Но бывают и другие комбинации, как в данном случае», — пояснил URA.RU источник.

Ранее агентство сообщало, что пара из Режа помогла мигрантам заключить более 40 фиктивных браков. Впоследствии это помогло иностранцам оформить разрешения на временное проживание на территории России. Канал незаконной миграции был пресечен сотрудниками УФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД.