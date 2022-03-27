На выборах в свердловском городе победил протеже ЕВРАЗа

На довыборах в Качканаре победил кандидат-единоросс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатское кресло в думе Качканара (Свердловская область), освободившееся после ухода представителя КПРФ, занял член «Единой России», директор Качканарской ТЭЦ Венер Хаматов. По итогам довыборов 27 марта он получил абсолютное большинство голосов, свидетельствуют данные протокола избирательной комиссии, копия которого есть у URA.RU.

«Венер Хаматов — 84,5% голосов. Приняли участие в голосовании 34,07% избирателей», — говорится в заключении комиссии. За кандидата от ЛДПР Наталью Атрощенкову проголосовали 5,17% человек, самовыдвиженка Светлана Бызова набрала 4,8%, а представитель «Справедливой России» Алиса Степанова — 3,87%.

Место по округу №16 в думе Качканара освободилось после ухода коммуниста Габбаса Даутова в свердловское заксобрание. Хаматов возглавляет Качканарскую ТЭЦ, входящую в холдинг ЕВРАЗ, а также по поручению губернатора Евгения Куйвашева является общественным куратором программы капремонта. Как и Хаматов, большинство депутатов думы — единороссы и выходцы из ЕВРАЗа.

Одновременно с голосованием в Качканаре довыборы в гордуму по двум округам прошли в Екатеринбурге. На этих территориях победили кандидаты от «Единой России» Татьяна Вяткина и Александра Журавлева. Считается, что тем самым мэр Алексей Орлов продемонстрировал губернатору Евгению Куйвашеву, что выстроенный им порядок действий на выборах работает.

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