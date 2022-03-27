27 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

В магазинах Екатеринбурга в два раза подорожала капуста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытие adidas и цены в магазине «Лента». Курган, капуста, овощи
Средняя стоимость капусты в начале года составляла 49,9 рубля за килограмм Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

В сетях магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Верный» резко выросла в цене белокочанная капуста. Теперь стоимость килограмма достигает 110 рублей, сообщает корреспондент URA.RU.

Самая высокая цена на капусту в «Магните». Там она обойдется в 109,99 рубля. Чуть ниже цены в «Пятерочке» — 89,99 рубля за кг. Самая низкая цена в «Верном» — 79,99 рубля за килограмм.

Средняя стоимость капусты в начале года составляла 49,9 руб/кг. Однако средняя цена овоща на 18 марта, согласно данным Свердловскстата составляла 75,6 рубля за кило.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области подскочили цены на сахар, соль, крупы и макароны. Кроме них в стоимости выросли молочные продукты и сосиски. Однако дорожают не все социально значимые продукты — за неделю с 11 по 18 марта подешевели огурцы и картофель.

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В сетях магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Верный» резко выросла в цене белокочанная капуста. Теперь стоимость килограмма достигает 110 рублей, сообщает корреспондент URA.RU. Самая высокая цена на капусту в «Магните». Там она обойдется в 109,99 рубля. Чуть ниже цены в «Пятерочке» — 89,99 рубля за кг. Самая низкая цена в «Верном» — 79,99 рубля за килограмм. Средняя стоимость капусты в начале года составляла 49,9 руб/кг. Однако средняя цена овоща на 18 марта, согласно данным Свердловскстата составляла 75,6 рубля за кило. Ранее сообщалось, что в Свердловской области подскочили цены на сахар, соль, крупы и макароны. Кроме них в стоимости выросли молочные продукты и сосиски. Однако дорожают не все социально значимые продукты — за неделю с 11 по 18 марта подешевели огурцы и картофель. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...