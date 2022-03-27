Средняя стоимость капусты в начале года составляла 49,9 рубля за килограмм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В сетях магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Верный» резко выросла в цене белокочанная капуста. Теперь стоимость килограмма достигает 110 рублей, сообщает корреспондент URA.RU.

Самая высокая цена на капусту в «Магните». Там она обойдется в 109,99 рубля. Чуть ниже цены в «Пятерочке» — 89,99 рубля за кг. Самая низкая цена в «Верном» — 79,99 рубля за килограмм.

Средняя стоимость капусты в начале года составляла 49,9 руб/кг. Однако средняя цена овоща на 18 марта, согласно данным Свердловскстата составляла 75,6 рубля за кило.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области подскочили цены на сахар, соль, крупы и макароны. Кроме них в стоимости выросли молочные продукты и сосиски. Однако дорожают не все социально значимые продукты — за неделю с 11 по 18 марта подешевели огурцы и картофель.

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