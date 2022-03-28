Басурин: военные Украины храбро сражаются из-за наркотиков

28 марта 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Украинские военные проявляют бесстрашие из-за наркотиков, уверяют в ДНР Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные употребляют наркотики, на это указывает большое количество шприцов на улице. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. «[Военный корреспондент] Александр Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие — он ходил по улице, ходил по дому — и количество шприцев просто зашкаливало. Скорее всего, есть допинг, благодаря которому им становится нестрашно и они готовы воевать до последней капли крови», — высказался Басурин в эфире телеканала «Россия-24». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Российская армия предотвратила готовящееся наступление Украины на Донбасс, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве заявляли, что получили оригиналы секретных шифротелеграмм нацгвардии Украины, там сообщалось о подготовке боевых действий в Донбассе, передает «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские военные употребляют наркотики, на это указывает большое количество шприцов на улице. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. «[Военный корреспондент] Александр Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие — он ходил по улице, ходил по дому — и количество шприцев просто зашкаливало. Скорее всего, есть допинг, благодаря которому им становится нестрашно и они готовы воевать до последней капли крови», — высказался Басурин в эфире телеканала «Россия-24». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Российская армия предотвратила готовящееся наступление Украины на Донбасс, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве заявляли, что получили оригиналы секретных шифротелеграмм нацгвардии Украины, там сообщалось о подготовке боевых действий в Донбассе, передает «Федеральное агентство новостей».