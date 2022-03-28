Басурин: военные Украины храбро сражаются из-за наркотиков

Украинские военные употребляют наркотики, на это указывает большое количество шприцов на улице. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«[Военный корреспондент] Александр Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие — он ходил по улице, ходил по дому — и количество шприцев просто зашкаливало. Скорее всего, есть допинг, благодаря которому им становится нестрашно и они готовы воевать до последней капли крови», — высказался Басурин в эфире телеканала «Россия-24».
Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Российская армия предотвратила готовящееся наступление Украины на Донбасс, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве заявляли, что получили оригиналы секретных шифротелеграмм нацгвардии Украины, там сообщалось о подготовке боевых действий в Донбассе, передает «Федеральное агентство новостей».
Украинские военные употребляют наркотики, на это указывает большое количество шприцов на улице. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. «[Военный корреспондент] Александр Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие — он ходил по улице, ходил по дому — и количество шприцев просто зашкаливало. Скорее всего, есть допинг, благодаря которому им становится нестрашно и они готовы воевать до последней капли крови», — высказался Басурин в эфире телеканала «Россия-24». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Российская армия предотвратила готовящееся наступление Украины на Донбасс, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве заявляли, что получили оригиналы секретных шифротелеграмм нацгвардии Украины, там сообщалось о подготовке боевых действий в Донбассе, передает «Федеральное агентство новостей».