Бизнесменов ЯНАО обязали платить за дорогу дочке «Газпрома»

Бизнесменам придется платить «Газпрому НГХК», чтобы проехать к предприятиям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ООО «Газпром НГХК» получило разрешение на платную дорогу от ГРЭС до причала на реку Пур в Коротчаево. В документах, имеющихся в распоряжении URA.RU, сказано, что 16 предприятий будут обязаны заплатить за пользование дорогой либо компания оставляет за собой право на ответные действия.

«Уведомляем вас, что ООО „Газпром НГХК“ получено решение Арбитражного суда ЯНАО… Взимание платы за пользование объектом недвижимого имущества „Участок №1 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур“ признано законным», — говорится в документах. Компания просит организации, чьи предприятия находятся на данном участке, направить до 15 апреля запрос о заключении договора платного оказания услуг на период с 1 мая по 31 декабря.

В компании добавили, что если представители предприятий не согласятся с условиями, то в соответствии со статьями 12 и 304 Гражданского кодекса РФ «Газпром НГХК» может пресечь их действия. Данное решение коснулось 16 организаций Ямала, среди которых «Уренгойдорстрой», «Мостострой-11», «Ленстрой», «ЯмалТрансСервис» и прочие. URA.RU направило в «Газпром НГХК» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявлял, что возьмет данную проблему на контроль. В правительство региона и администрацию Нового Уренгоя URA.RU также направило запросы, ответы обещали подготовить. Ранее гендиректор ООО «Ленстрой» Василий Безега рассказал, что из-за платной дороги некоторые предприятия могут закрыться, а люди потеряют работу.

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