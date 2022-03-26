В Тюмени нашли альтернативу импортным буратте и моцарелле

Тюменский сыровар научился делать моцареллу из местного сырья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский сыровар Антон Сидоров наладил производство буратты, рикотты и моцареллы из отечественного сырья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхозбанка, чьим клиентом является предприниматель. Сидоров подчеркивает, что его производство укрепляет производственную безопасность страны в рамках программы импортозамещения.

«Раньше мы покупали итальянские, французские сыры, а теперь сами варим продукцию, которая по всем характеристикам не уступает европейской. Я рад, что помогаю Тюменской области, всей стране в деле импортозамещения. Я хочу, чтобы мы как можно меньше зависели от заграничных поставок», — приводит слова Сидорова пресс-служба.

В банке добавили, что буратту, рикотту и моцареллу варят на предприятии «Сидорова коза», которое получило помощь кредитной организации. Производство работает в кооперации с небольшим молочным хозяйством Тюменской области — все молоко с молочной фермы идет только на производство сыра.