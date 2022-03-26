26 марта 2022
25 марта 2022

В Тюмени нашли альтернативу импортным буратте и моцарелле

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты питания в
Тюменский сыровар научился делать моцареллу из местного сырья Фото:

Тюменский сыровар Антон Сидоров наладил производство буратты, рикотты и моцареллы из отечественного сырья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхозбанка, чьим клиентом является предприниматель. Сидоров подчеркивает, что его производство укрепляет производственную безопасность страны в рамках программы импортозамещения.

«Раньше мы покупали итальянские, французские сыры, а теперь сами варим продукцию, которая по всем характеристикам не уступает европейской. Я рад, что помогаю Тюменской области, всей стране в деле импортозамещения. Я хочу, чтобы мы как можно меньше зависели от заграничных поставок», — приводит слова Сидорова пресс-служба.

В банке добавили, что буратту, рикотту и моцареллу варят на предприятии «Сидорова коза», которое получило помощь кредитной организации. Производство работает в кооперации с небольшим молочным хозяйством Тюменской области — все молоко с молочной фермы идет только на производство сыра.

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Тюменский сыровар Антон Сидоров наладил производство буратты, рикотты и моцареллы из отечественного сырья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхозбанка, чьим клиентом является предприниматель. Сидоров подчеркивает, что его производство укрепляет производственную безопасность страны в рамках программы импортозамещения. «Раньше мы покупали итальянские, французские сыры, а теперь сами варим продукцию, которая по всем характеристикам не уступает европейской. Я рад, что помогаю Тюменской области, всей стране в деле импортозамещения. Я хочу, чтобы мы как можно меньше зависели от заграничных поставок», — приводит слова Сидорова пресс-служба. В банке добавили, что буратту, рикотту и моцареллу варят на предприятии «Сидорова коза», которое получило помощь кредитной организации. Производство работает в кооперации с небольшим молочным хозяйством Тюменской области — все молоко с молочной фермы идет только на производство сыра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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