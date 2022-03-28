Официантам в Екатеринбурге стали реже давать чаевые

Сервисы безналичных чаевых отмечают, что официанты стали получать денег меньше на 25-30% Фото: Размик Закарян © URA.RU

Официанты в Екатеринбурге с начала марта стали получать меньше чаевых. Такую тенденцию отмечают представители сервисов безналичных чаевых в беседе с URA.RU.

«В марте мы наблюдаем падение количества переходов на страницу оставления чаевых на 25-30% по сравнению с февралем. Это напрямую связано с уменьшением посещаемости заведений, а также, возможно, тем, что часть гостей перешла на наличный способ оплаты», — рассказал директор по маркетингу «Нетмонет» Ярослав Комягин. Представитель заметил, что 10 и 11 марта были сбои оплаты, когда отключили системы Visa и Mastercard, а гости по привычке пытались оставить чаевые через Apple Pay картами данных платежных систем.

В настоящий момент «Нетмонет» добавили «Яндекс Pay». «На данный момент процент успешных оплат составляет примерно 95%. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и дорабатываем сервис, ориентируясь на пользовательское поведение», — заявил директор по маркетингу Комягин.

О сбоях рассказали и представители сервиса Tips+. Они также связывают ошибки оплаты с отключением Apple Pay и Google Pay. При этом отмечают, что технически прием токенизированных карт (Apple Pay и Google Pay) остается, но с отключением карты «Мир» оплата телефоном потеряла актуальность. «Количество транзакций упало примерно на треть», — заявили представителей Tips+.

Пресс-служба CloudTips (сервис группы «Тинькофф») подтверждает слова о том, что есть снижение количества переводов чаевых официантам. «Если сравнивать показатели за 23 дня марта с соответствующим периодом в феврале, мы фиксируем снижение количества переводов онлайн-чаевых на 30%. За последние две недели сбои в системе не наблюдались», — сообщила пресс-служба. Также CloudTips сообщили, что возможность отправлять чаевые при помощи Apple Pay в сервисе CloudTips по-прежнему есть для карт платежной системы «Мир» и банковских карт «Тинькофф».

Ранее платежные системы Visa и MasterCard объявили, что приостанавливают работу в России. Центробанк РФ заявил, что ранее выпущенные карты будут функционировать в России, но оплата станет недоступна за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. После этого карты Visa и MasterCard стали недоступны в приложениях Apple Pay и Google Pay.

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