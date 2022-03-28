Полпред Якушев потребовал дать свободу бизнесу из-за санкций

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Госсовет в Кремле. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев потребовал снимать барьеры для предпринимателей Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Для сохранения экономики уральских регионов в условиях санкций органы власти должны предоставить местному бизнесу максимальную свободу действий. С таким заявлением выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Многое сейчас зависит от активной позиции органов власти в части координации импортозамещения. [Необходимо] доводить до бизнеса меры поддержки федерального и регионального уровней, снимать административные барьеры, оперативно реагировать на потребности предпринимательского сообщества и давать ему максимальную свободу действий», — подчеркнул Владимир Якушев.

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Полпред заметил, что экономическое сотрудничество между регионами Урала стало уверенно развиваться: все больше местных компаний готовы выводить на рынок свои разработки. Это, по словам Якушева, касается самых разных отраслей — и промышленности, и IT, и продовольственной сферы.

Ранее Якушев дал поручение уральским властям максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями. Незадолго до этого полпред заявлял, что важнейшей задачей сегодня является перестройка экономики УрФО в условиях санкций. Для этого, по его словам, власти должны позволить спокойно работать бизнесу.

Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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Для сохранения экономики уральских регионов в условиях санкций органы власти должны предоставить местному бизнесу максимальную свободу действий. С таким заявлением выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Многое сейчас зависит от активной позиции органов власти в части координации импортозамещения. [Необходимо] доводить до бизнеса меры поддержки федерального и регионального уровней, снимать административные барьеры, оперативно реагировать на потребности предпринимательского сообщества и давать ему максимальную свободу действий», — подчеркнул Владимир Якушев. Полпред заметил, что экономическое сотрудничество между регионами Урала стало уверенно развиваться: все больше местных компаний готовы выводить на рынок свои разработки. Это, по словам Якушева, касается самых разных отраслей — и промышленности, и IT, и продовольственной сферы. Ранее Якушев дал поручение уральским властям максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями. Незадолго до этого полпред заявлял, что важнейшей задачей сегодня является перестройка экономики УрФО в условиях санкций. Для этого, по его словам, власти должны позволить спокойно работать бизнесу. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.
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